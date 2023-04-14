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"Сливы" документов Пентагона: арестованному военному предъявили обвинение

"Европейская правда"Пятница, 14 апреля 2023, 18:11

Военнослужащему Национальной гвардии американского штата Массачусетс Джеку Тейшейре в пятницу предъявили обвинение по делу об утечке секретных документов Минобороны США.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на CNN.

Тейшейру, который в пятницу предстал перед судом в Бостоне, обвиняют в несанкционированном содержании и передаче информации о национальной обороне, а также в несанкционированном изъятии секретной информации и оборонных материалов.

В следующую среду, 19 апреля, суд должен избрать Тейшейре меру пресечения. Прокуратура просит поместить его под стражу до начала суда.

21-летнего военнослужащего разведывательного крыла Национальной воздушной гвардии Массачусетса накануне арестовало Федеральное бюро расследований.

Тейшейру идентифицировали как возможного виновника "слива" секретных документов. По данным СМИ, он был администратором онлайн-группы, в которой распространял тайные разведывательные данные Пентагона, в частности об обороноспособности Украины.

Как известно, в течение последних недель в соцсетях опубликовали огромное количество документов американской разведки. В связи с этим Минюст США начал расследование утечки, которое может длиться несколько месяцев.

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Государственный департамент США утверждает, что инцидент с публикацией секретных документов американского министерства обороны не повлияет на поддержку Украины в ее войне с Россией.

Подробно об утечке секретных документов читайте в статье Военная (не)тайна: что известно об утечке секретных документов США или смотрите в новом видео "ЕвроПравды".

Темы: США
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