У Чехії підрахували витрати на українських біженців

У Чехії загальні витрати на українських біженців з початку розв`язаної Росією війни склали 33,5 мільярди чеських крон (понад 1,2 мільярда євро).

Про це повідомило Міністерство фінансів Чехії у Twitter, пише "Європейська правда".

Найбільшими статтями витрат є соціальні виплати (майже 400 мільйонів євро), охорону здоров`я (майже 216 мільйонів євро) та виплати чеським громадянам і компаніям, які пропонували житло біженцям (майже 253 мільйони євро).

За даними відомства, близько 100 тисяч українських біженців почали працювати після прибуття до Чехії, тож вони повертають гроші в економіку країни.

Celkové výdaje na 🇺🇦 uprchlickou krizi činily ke konci března 33,5 mld. Kč, z toho ze státního rozpočtu šlo 23,4 mld. Kč. Současně zhruba 100 tisíc Ukrajinců začalo po příchodu pracovat, čímž se značná část prostředků vrací do 🇨🇿 ekonomiky ve formě daní a odvodů ⤵️ — Ministerstvo financí ČR (@MinFinCZ) April 13, 2023

Як повідомляє Ceskee noviny, з початку російського вторгнення в Україну Чехія надала тимчасовий прихисток близько 504 тисячам українських біженців, близько третини повернулися в Україну.

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По состоянию на 1 апреля в Чехии находилось около 325 тысяч украинских беженцев.

Напомним, 13 апреля сообщалось, что Румыния ограничит выплаты помощи украинским беженцам.

Как сообщалось, в прошлом году страны ЕС предоставили временную защиту более 4,3 млн человек из Украины, которые бежали от российской агрессии.