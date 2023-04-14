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У Чехії підрахували витрати на українських біженців

"Європейська правда"П'ятниця, 14 квітня 2023, 18:24

У Чехії загальні витрати на українських біженців з початку розв`язаної Росією війни склали 33,5 мільярди чеських крон (понад 1,2 мільярда євро).

Про це повідомило Міністерство фінансів Чехії у Twitter, пише "Європейська правда".

Найбільшими статтями витрат є соціальні виплати (майже 400 мільйонів євро), охорону здоров`я (майже 216 мільйонів євро) та виплати чеським громадянам і компаніям, які пропонували житло біженцям (майже 253 мільйони євро).

За даними відомства, близько 100 тисяч українських біженців почали працювати після прибуття до Чехії, тож вони повертають гроші в економіку країни.

Як повідомляє Ceskee noviny, з початку російського вторгнення в Україну Чехія надала тимчасовий прихисток близько 504 тисячам українських біженців, близько третини повернулися в Україну. 

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По состоянию на 1 апреля в Чехии находилось около 325 тысяч украинских беженцев.

Напомним, 13 апреля сообщалось, что Румыния ограничит выплаты помощи украинским беженцам.

Как сообщалось, в прошлом году страны ЕС предоставили временную защиту более 4,3 млн человек из Украины, которые бежали от российской агрессии.

Теми: ЧехіябіженціУкраїна
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