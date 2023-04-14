В Чехии подсчитали расходы на украинских беженцев

В Чехии общие расходы на украинских беженцев с начала развязанной Россией войны составили 33,5 миллиарда чешских крон (более 1,2 миллиарда евро).

Об этом сообщило Министерство финансов Чехии в Twitter, пишет "Европейская правда".

Наибольшими статьями расходов являются социальные выплаты (почти 400 миллионов евро), здравоохранение (почти 216 миллионов евро) и выплаты чешским гражданам и компаниям, которые предлагали жилье беженцам (почти 253 миллиона евро).

По данным ведомства, около 100 тысяч украинских беженцев начали работать после прибытия в Чехию, поэтому они возвращают деньги в экономику страны.

Celkové výdaje na 🇺🇦 uprchlickou krizi činily ke konci března 33,5 mld. Kč, z toho ze státního rozpočtu šlo 23,4 mld. Kč. Současně zhruba 100 tisíc Ukrajinců začalo po příchodu pracovat, čímž se značná část prostředků vrací do 🇨🇿 ekonomiky ve formě daní a odvodů ⤵️ — Ministerstvo financí ČR (@MinFinCZ) April 13, 2023

Как сообщает Ceskee noviny, с начала российского вторжения в Украину Чехия предоставила временный приют около 504 тысячам украинских беженцев, около трети вернулись в Украину.

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По состоянию на 1 апреля в Чехии находилось около 325 тысяч украинских беженцев.

Напомним, 13 апреля сообщалось, что Румыния ограничит выплаты помощи украинским беженцам.

Как сообщалось, в прошлом году страны ЕС предоставили временную защиту более 4,3 млн человек из Украины, которые бежали от российской агрессии.