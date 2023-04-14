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Вучич: Сербія не постачала зброю Україні і не збирається

"Європейська правда"П'ятниця, 14 квітня 2023, 18:54
Вучич: Сербія не постачала зброю Україні і не збирається
Александар Вучич, фото: Getty Images

Президент Сербії Александар Вучич заявив, що його країна не продавала зброю Україні і не робитиме цього.

Так він відреагував на інформацію, що містилась у ймовірно секретних документах, злитих у США, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Guardian.

"Сербія не експортувала і не буде експортувати зброю в Україну", – заявив Вучич журналістам у четвер, його цитує інформаційне агентство "Бета".

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Президент Сербії додав, що балканська країна, яка є традиційною союзницею Росії, "не відправляла і не буде відправляти" боєприпаси ні в Україну, ні в Росію.

"Немає жодного документа, який би свідчив про щось подібне", – заявив сербський президент.

Агентство Reuters повідомило в середу, що в засекреченому документі Пентагону нібито йдеться про те, що Сербія "погодилася постачати зброю Києву або вже відправила її".

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Агентство заявило, що не може самостійно перевірити достовірність документа.

Міністр оборони Сербії Мілош Вучевич швидко відкинув ці звинувачення і заявив, що його країна "не продавала і не буде продавати зброю ні Україні, ні Росії".

Перший віцепрем'єр і міністр закордонних справ Сербії Івіца Дачич також заперечив повідомлення про те, що нібито Сербія погодилася постачати зброю Києву.

Теми: СербіяУкраїназброявійна
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