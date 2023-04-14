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Вучич: Сербія не постачала зброю Україні і не збирається

"Європейська правда"П'ятниця, 14 квітня 2023, 18:54
Вучич: Сербія не постачала зброю Україні і не збирається
Александар Вучич, фото: Getty Images

Президент Сербії Александар Вучич заявив, що його країна не продавала зброю Україні і не робитиме цього.

Так він відреагував на інформацію, що містилась у ймовірно секретних документах, злитих у США, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Guardian.

"Сербія не експортувала і не буде експортувати зброю в Україну", – заявив Вучич журналістам у четвер, його цитує інформаційне агентство "Бета".

Президент Сербії додав, що балканська країна, яка є традиційною союзницею Росії, "не відправляла і не буде відправляти" боєприпаси ні в Україну, ні в Росію.

"Немає жодного документа, який би свідчив про щось подібне", – заявив сербський президент.

Агентство Reuters повідомило в середу, що в засекреченому документі Пентагону нібито йдеться про те, що Сербія "погодилася постачати зброю Києву або вже відправила її".

Агентство заявило, що не може самостійно перевірити достовірність документа.

ВІДЕО ДНЯ

Міністр оборони Сербії Мілош Вучевич швидко відкинув ці звинувачення і заявив, що його країна "не продавала і не буде продавати зброю ні Україні, ні Росії".

Перший віцепрем'єр і міністр закордонних справ Сербії Івіца Дачич також заперечив повідомлення про те, що нібито Сербія погодилася постачати зброю Києву.

Теми: СербіяУкраїназброявійна
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