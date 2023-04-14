Вучич: Сербия не поставляла оружие Украине и не собирается

Президент Сербии Александар Вучич заявил, что его страна не продавала оружие Украине и не будет этого делать.

Так он отреагировал на информацию, которая содержалась в вероятно секретных документах, слитых в США, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Guardian.

"Сербия не экспортировала и не будет экспортировать оружие в Украину", – заявил Вучич журналистам в четверг, его цитирует информационное агентство "Бета".

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Президент Сербии добавил, что балканская страна, которая является традиционной союзницей России, "не отправляла и не будет отправлять" боеприпасы ни в Украину, ни в Россию.

"Нет ни одного документа, который бы свидетельствовал о чем-то подобном", – заявил сербский президент.

Агентство Reuters сообщило в среду, что в засекреченном документе Пентагона якобы говорится о том, что Сербия "согласилась поставлять оружие Киеву или уже отправила его".

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Агентство заявило, что не может самостоятельно проверить достоверность документа.

Министр обороны Сербии Милош Вучевич быстро опроверг это и заявил, что его страна "не продавала и не будет продавать оружие ни Украине, ни России".

Первый вице-премьер и министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич также опроверг сообщения о том, что якобы Сербия согласилась поставлять оружие Киеву.