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Фінляндія почала підготовку до будівництва паркану на кордоні з Росією

"Європейська правда"П'ятниця, 14 квітня 2023, 19:16
Фінляндія почала підготовку до будівництва паркану на кордоні з Росією
скриншот

У Фінляндії починають підготовку до зведення першої основної 75-кілометрової ділянки паркану на кордоні з Росією.

Про це повідомляє Прикордонна служба країни, пише "Європейська правда".

Роботи зі зведення тестового паркану показали, що графік будівництва є реалістичним. Наразі тривають підготовчі роботи.

Будівництво тестового паркану в Іматрі – це своєрідний експеримент, під час якого досліджується, чи витримає огорожа зимові морози, снігові навантаження або масу людей, які, можливо, прибудуть зі сходу. 

Його висота три метри, зверху встановлюється колючий дріт. Огорожа забезпечується нічним режимом відеоспостереження, прожекторами і динаміками на найбільш важливих ділянках.

 

На наступному етапі буде побудовано загалом близько 75 кілометрів прикордонних огороджень і контрольно-пропускні пункти.

Більша частина всієї прикордонної огорожі пролягатиме на південному сході Фінляндії, де ризик масштабної нелегальної імміграції розцінюють як найвищий.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо, 13 квітня Військово-морські сили Фінляндії завершили навчання PASSEX за участі Німеччини й Португалії, що стало першими навчаннями НАТО для країни в статусі повноправного члена Альянс.

Теми: ФінляндіяРосія
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