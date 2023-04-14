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Финляндия начала подготовку к строительству забора на границе с Россией

"Европейская правда"Пятница, 14 апреля 2023, 19:16
Финляндия начала подготовку к строительству забора на границе с Россией
скриншот

У Фінляндії починають підготовку до зведення першої основної 75-кілометрової ділянки паркану на кордоні з Росією.

Про це повідомляє Прикордонна служба країни, пише "Європейська правда".

Роботи зі зведення тестового паркану показали, що графік будівництва є реалістичним. Наразі тривають підготовчі роботи.

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Строительство тестового забора в Иматри – это своеобразный эксперимент, во время которого исследуется, выдержит ли ограждение зимние морозы, снеговые нагрузки или массу людей, которые, возможно, прибудут с востока.

Его высота три метра, сверху устанавливается колючая проволока. Ограждение обеспечивается ночным режимом видеонаблюдения, прожекторами и динамиками на наиболее важных участках.

 

На следующем этапе будет построено в общей сложности около 75 километров пограничных ограждений и контрольно-пропускные пункты.

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Большая часть всей пограничной ограды будет пролегать на юго-востоке Финляндии, где риск масштабной нелегальной иммиграции расценивается как самый высокий.

Напомним, 13 апреля Военно-морские силы Финляндии завершили учения PASSEX с участием Германии и Португалии, что стало первыми учениями НАТО для страны в статусе полноправного члена Альянса.

Темы: ФинляндияРосcия
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