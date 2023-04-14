Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Зеленський: Життя Саакашвілі залежить від етичного рішення Грузії

Альона Мазуренко П'ятниця, 14 квітня 2023, 19:46
Зеленський: Життя Саакашвілі залежить від етичного рішення Грузії
МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ, ФОТО З ЙОГО FACEBOOK

Президент Володимир Зеленський вважає, що життя експрезидента Грузії Михеїла Саакашвілі, який має громадянство України, наразі залежить від етичного рішення Грузії.

Джерело: відеозвернення Зеленського 14 квітня

Пряма мова: "Життя Михайла Саакашвілі залежить зараз не від політичного, не від якогось особистого, а суто від етичного рішення… Яке має чисту й вагому юридичну базу.

Реклама:

Якщо людина потребує медичної допомоги, якщо від цього залежить життя, значить, потрібен цей крок. Знаю, що адвокати Михайла зараз подали термінове звернення до ЄСПЛ, щоб забезпечити йому належне лікування. І здається, це єдиний шлях, щоб зберегти йому життя".

Що передувало: Саакашвілі затримали в Тбілісі в жовтні 2021 року незабаром після повернення в Грузію, де його обвинувачують у кількох кримінальних справах. За двома з них його заочно, ще до повернення, засудили до шести років ув'язнення.

Сам він називає себе "в'язнем Путіна" і вважає всі пред'явлені звинувачення політично мотивованими.

ВІДЕО ДНЯ

За час ув'язнення Саакашвілі двічі оголошував голодування і змінив кілька медичних установ. У травні минулого року його перевели з руставської в'язниці в багатопрофільну клініку "Вівамеді" на околиці Тбілісі.

Близькі та прихильники Саакашвілі давно б'ють на сполох з приводу його стану, вважаючи, що єдиний вихід для порятунку його життя - лікування за кордоном. Влада каже, що він навмисно завдає шкоди своєму здоров'ю, щоб домогтися звільнення з ув'язнення, і звинувачує його прихильників у спекуляціях і політизації цього питання.

1 грудня 2022 року адвокати Саакашвілі звернулися до суду з клопотанням про звільнення або відтермінування йому кримінального покарання у зв'язку з важкими діагнозами, але суддя після двох місяців судових слухань відмовився задовольнити клопотання захисту, залишивши експрезидента в ув'язненні в тбіліській клініці.

Нагадаємо:

  • 6 лютого міський суд Тбілісі не задовольнив клопотання адвокатів ув’язненого експрезидента Грузії і громадянина України Саакашвілі про дострокове звільнення за станом здоров’я.
  • МЗС України заявило, що розчароване рішенням суду відхилити клопотання захисту Саакашвілі щодо відстрочки або його звільнення від покарання у зв’язку із важким станом здоров’я.

Теми: СаакашвіліГрузія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

З аеропорту "Бориспіль" вилетів літак: тестують відновлення регулярних операцій

У Байдена пояснили різницю між жертвами війн в Україні та Газі

Зеленський анонсував онлайн-купівлю авто в "Дії": запрацює в ніч на 20 грудня

оновленоЗаступника голови Нацполіції Тишлека звільнили

США з союзниками захищатимуть від обстрілів торгові судна в Червоному морі 

інфографікаВ Україні поменшало тих, хто вірить у правильний розвиток справ у державі – опитування

Усі новини...
Саакашвілі
Саакашвілі через соратників починає передвиборчу кампанію у Грузії
У стані Саакашвілі зберігається "динаміка погіршення" – група експертів
Саакашвілі вирішив зайнятися допомогою українським дітям
Останні новини
18:31
Зеленський: Я впевнений, що США нас не зрадять
18:30
Фахівець з міжнародних відносин очолив Держлісагентство
18:22
Росія має компенсувати "Нафтогазу" збитки в Криму – суд Британії 
18:18
У "Дії" можна буде подати скаргу на укриття або знайти найближче на інтерактивній мапі
18:14
На ставці просили додатково мобілізувати 450-500 тисяч людей − Зеленський
18:12
У кількох маршрутках Києва з'явилася можливість безготівкової оплати проїзду
18:06
Уряд Італії підтримав продовження військової допомоги Україні на 2024 рік
18:00
Уряд затвердив порядок роботи Держсистеми онлайн-моніторингу грального бізнесу
17:53
Окупанти викрали зі зоопарків на ТОТ рідкісних бенгальських тигрів
17:40
Посли G7 застерегли Україну від поспішних призначень у Рахункову палату
Усі новини...
Реклама: