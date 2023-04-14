Зеленський: Життя Саакашвілі залежить від етичного рішення Грузії

Президент Володимир Зеленський вважає, що життя експрезидента Грузії Михеїла Саакашвілі, який має громадянство України, наразі залежить від етичного рішення Грузії.

Джерело: відеозвернення Зеленського 14 квітня

Пряма мова: "Життя Михайла Саакашвілі залежить зараз не від політичного, не від якогось особистого, а суто від етичного рішення… Яке має чисту й вагому юридичну базу.

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Якщо людина потребує медичної допомоги, якщо від цього залежить життя, значить, потрібен цей крок. Знаю, що адвокати Михайла зараз подали термінове звернення до ЄСПЛ, щоб забезпечити йому належне лікування. І здається, це єдиний шлях, щоб зберегти йому життя".

Що передувало: Саакашвілі затримали в Тбілісі в жовтні 2021 року незабаром після повернення в Грузію, де його обвинувачують у кількох кримінальних справах. За двома з них його заочно, ще до повернення, засудили до шести років ув'язнення.

Сам він називає себе "в'язнем Путіна" і вважає всі пред'явлені звинувачення політично мотивованими.

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За час ув'язнення Саакашвілі двічі оголошував голодування і змінив кілька медичних установ. У травні минулого року його перевели з руставської в'язниці в багатопрофільну клініку "Вівамеді" на околиці Тбілісі.

Близькі та прихильники Саакашвілі давно б'ють на сполох з приводу його стану, вважаючи, що єдиний вихід для порятунку його життя - лікування за кордоном. Влада каже, що він навмисно завдає шкоди своєму здоров'ю, щоб домогтися звільнення з ув'язнення, і звинувачує його прихильників у спекуляціях і політизації цього питання.

1 грудня 2022 року адвокати Саакашвілі звернулися до суду з клопотанням про звільнення або відтермінування йому кримінального покарання у зв'язку з важкими діагнозами, але суддя після двох місяців судових слухань відмовився задовольнити клопотання захисту, залишивши експрезидента в ув'язненні в тбіліській клініці.

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