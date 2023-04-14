Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Зеленський: Життя Саакашвілі залежить від етичного рішення Грузії

Альона Мазуренко П'ятниця, 14 квітня 2023, 19:46
Зеленський: Життя Саакашвілі залежить від етичного рішення Грузії
МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ, ФОТО З ЙОГО FACEBOOK

Президент Володимир Зеленський вважає, що життя експрезидента Грузії Михеїла Саакашвілі, який має громадянство України, наразі залежить від етичного рішення Грузії.

Джерело: відеозвернення Зеленського 14 квітня

Пряма мова: "Життя Михайла Саакашвілі залежить зараз не від політичного, не від якогось особистого, а суто від етичного рішення… Яке має чисту й вагому юридичну базу.

Якщо людина потребує медичної допомоги, якщо від цього залежить життя, значить, потрібен цей крок. Знаю, що адвокати Михайла зараз подали термінове звернення до ЄСПЛ, щоб забезпечити йому належне лікування. І здається, це єдиний шлях, щоб зберегти йому життя".

Що передувало: Саакашвілі затримали в Тбілісі в жовтні 2021 року незабаром після повернення в Грузію, де його обвинувачують у кількох кримінальних справах. За двома з них його заочно, ще до повернення, засудили до шести років ув'язнення.

Сам він називає себе "в'язнем Путіна" і вважає всі пред'явлені звинувачення політично мотивованими.

За час ув'язнення Саакашвілі двічі оголошував голодування і змінив кілька медичних установ. У травні минулого року його перевели з руставської в'язниці в багатопрофільну клініку "Вівамеді" на околиці Тбілісі.

ВІДЕО ДНЯ

Близькі та прихильники Саакашвілі давно б'ють на сполох з приводу його стану, вважаючи, що єдиний вихід для порятунку його життя - лікування за кордоном. Влада каже, що він навмисно завдає шкоди своєму здоров'ю, щоб домогтися звільнення з ув'язнення, і звинувачує його прихильників у спекуляціях і політизації цього питання.

1 грудня 2022 року адвокати Саакашвілі звернулися до суду з клопотанням про звільнення або відтермінування йому кримінального покарання у зв'язку з важкими діагнозами, але суддя після двох місяців судових слухань відмовився задовольнити клопотання захисту, залишивши експрезидента в ув'язненні в тбіліській клініці.

Нагадаємо:

  • 6 лютого міський суд Тбілісі не задовольнив клопотання адвокатів ув’язненого експрезидента Грузії і громадянина України Саакашвілі про дострокове звільнення за станом здоров’я.
  • МЗС України заявило, що розчароване рішенням суду відхилити клопотання захисту Саакашвілі щодо відстрочки або його звільнення від покарання у зв’язку із важким станом здоров’я.

Теми: СаакашвіліГрузія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

G7 збереже ліміт ціни на російську нафту на рівні 60 доларів за барель – ЗМІ

Заборона українського агроімпорту ускладнює продовження безмитної торгівлі з ЄС - ЗМІ

Зеленському на ставці доповіли про ситуацію на фронті і українські боєприпаси

фотоРосія засудила опозиціонера Кара-Мурзу до 25 років колонії

Офіс омбудсмена має десятки відео страт українських військових

П’ять країн G7 домовились витісняти Росію з міжнародного ринку ядерного палива

Усі новини...
Саакашвілі
САП і НАБУ завершили слідство у справі Коболєва
Грузія вимагає від ЄС видати членів уряду часів Саакашвілі
Саакашвілі стало ще гірше: є загроза, що буде прикутим до ліжка
Останні новини
17:17
На Вінниччині співробітник приватної лікарні задушив пацієнтку
17:05
Українське міністерство опублікувало список спортсменів РФ і Білорусі, що підтримують війну
16:58
SpaceX відклала перший тестовий пуск ракети Starship: причини
16:57
Зображення, створене за допомогою ШІ, виграло престижний фотоконкурс
16:56
аудіоТреба убивати жінок і дітей, бо це зачистка – СБУ опублікувала перехоплену розмову окупанта
16:33
На Київщині судитимуть підлітків, які до втрати свідомості побили 14-річного знайомого
16:28
G7 збереже ліміт ціни на російську нафту на рівні 60 доларів за барель – ЗМІ
16:16
Окупанти ставлять камери відеонагляду у Криму: бояться диверсій
16:07
Латвія запровадила санкції проти 10 росіян через вирок опозиціонеру Кара-Мурзі
16:01
Українцям не до розваг: як заробляють і виживають кінотеатри на другий рік великої війни
Усі новини...
Реклама: