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Зеленский: Жизнь Саакашвили зависит от этического решения Грузии

Алена МазуренкоПятница, 14 апреля 2023, 19:46
Зеленский: Жизнь Саакашвили зависит от этического решения Грузии
МИХЕИЛ СААКАШВИЛИ, ФОТО ИЗ ЕГО FACEBOOK

Президент Владимир Зеленский считает, что жизнь экс-президента Грузии Михеила Саакашвили, который имеет гражданство Украины, сейчас зависит от этического решения Грузии.

Источник: видеообращение Зеленского 14 апреля

Прямая речь: "Жизнь Михаила Саакашвили зависит сейчас не от политического, не от какого-то личного, а сугубо от этического решения... Которое имеет чистую и весомую юридическую базу.

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Если человек нуждается в медицинской помощи, если от этого зависит жизнь, значит, нужен этот шаг. Знаю, что адвокаты Михаила сейчас подали срочное обращение в ЕСПЧ, чтобы обеспечить ему надлежащее лечение. И кажется, это единственный путь, чтобы сохранить ему жизнь".

Что предшествовало: Саакашвили был задержан в Тбилиси в октябре 2021 года вскоре после возвращения в Грузию, где он обвиняется по нескольким уголовным делам. По двум из них он был заочно, еще до возвращения, приговорен к шести годам заключения.

Сам он называет себя "узником Путина" и считает все предъявленные обвинения политически мотивированными.

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За время заключения Саакашвили дважды объявлял голодовку и сменил несколько медицинских учреждений. В мае прошлого года его перевели из руставской тюрьмы в многопрофильную клинику "Вивамеди" на окраине Тбилиси.

Близкие и сторонники Саакашвили давно бьют тревогу по поводу его состояния, считая, что единственный выход для спасения его жизни - лечение за границей. Власти говорят, что он намеренно наносит вред своему здоровью, чтобы добиться освобождения из заключения, и обвиняют его сторонников в спекуляциях и политизации этого вопроса.

1 декабря 2022 года адвокаты Саакашвили обратились в суд с ходатайством об освобождении или отсрочке ему уголовного наказания в связи с тяжелыми диагнозами, но судья после двух месяцев судебных слушаний отказался удовлетворить ходатайство защиты, оставив экс-президента в заключении в тбилисской клинике.

Напомним:

  • 6 февраля городской суд Тбилиси не удовлетворил ходатайство адвокатов заключенного экс-президента Грузии и гражданина Украины Саакашвили о досрочном освобождении по состоянию здоровья.
  • МИД Украины разочарован решением Тбилисского городского суда отклонить ходатайство защиты Саакашвили об отсрочке или его освобождении от наказания в связи с тяжелым состоянием здоровья.

Темы: СаакашвилиГрузия
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