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Кулеба: У Раді теж вважають, що Україна не повинна йти в НАТО через етап ПДЧ

"Європейська правда"П'ятниця, 14 квітня 2023, 20:06
Кулеба: У Раді теж вважають, що Україна не повинна йти в НАТО через етап ПДЧ
Дмитро Кулеба, Єнс Столтенберг, фото: Getty Images

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що звернення Верховної Ради щодо вступу України в НАТО, яке містить згадку про рішення Бухарестського саміту, не слід пов’язувати з необхідністю іти до Альянсу через отримання ПДЧ.

Про це Кулеба сказав під час спілкування з журналістом Вадимом Карп’яком у своєму Instagram в п'ятницю, повідомляє "Європейська правда".

Як відомо, український парламент 10 квітня 2023 року ухвалив звернення до усіх парламентів держав-союзників, у якому попросить їх домогтися "виконання рішень Бухарестського саміту НАТО 2008 року щодо членства України" в Альянсі. Рішення 2008 року прямим текстом зобов’язує НАТО провести Україну через етап ПДЧ.

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Однак Кулеба зазначив, що згадку про рішення Бухарестського саміту у зверненні Ради не слід пов’язувати з потребою неодмінно виконувати ПДЧ на шляху до членства.

"Висловлюсь на захист парламентаризму. Вони згадали рішення в Бухаресті, я їх розумію, бо рішення Бухарестського саміту – це фундамент ідеї того, що Україна буде в НАТО", – сказав Кулеба.

Він додав, що тема ПДЧ знята з порядку денного, і, за його словами, спікер ВР Руслан Стефанчук теж підтримує ідею того, що ПДЧ не є необхідним етапом для членства.

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"Тема ПДЧ знята, все, забули, проїхали. Я би читав цю заяву українського парламенту в тому контексті, що в Бухаресті нам пообіцяли членство, і час його надати, а не в прив’язці до ПДЧ", – сказав Кулеба.

Як відомо, президент України Володимир Зеленський торік передав НАТО заявку про вступ України, і офіційний Київ розраховує на приєднання за спрощеною процедурою, як це відбулось у випадку Фінляндії та відбувається зі Швецією – тобто без етапу виконання ПДЧ.

Читайте також про те, чому українські політики мають забути про минуле у питанні вступу до НАТО.

Теми: УкраїнаНАТОКулеба Дмитро
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