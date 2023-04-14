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Кулеба: В Раде тоже считают, что Украина не должна идти в НАТО через этап ПДЧ

"Европейская правда"Пятница, 14 апреля 2023, 20:06
Кулеба: В Раде тоже считают, что Украина не должна идти в НАТО через этап ПДЧ
Дмитрий Кулеба, Йенс Столтенберг, фото: Getty Images

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что обращение Верховной Рады относительно вступления Украины в НАТО, которое содержит упоминание о решении Бухарестского саммита, не следует связывать с необходимостью идти в Альянс через получение ПДЧ.

Об этом Кулеба сказал во время общения с журналистом Вадимом Карпьяком в своем Instagram в пятницу, сообщает "Европейская правда".

Как известно, украинский парламент 10 апреля 2023 года принял обращение ко всем парламентам государств-союзников, в котором попросит их добиться "выполнения решений Бухарестского саммита НАТО 2008 года относительно членства Украины" в Альянсе. Решение 2008 года прямым текстом обязывает НАТО провести Украину через этап ПДЧ.

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Однако Кулеба отметил, что упоминание о решении Бухарестского саммита в обращении Совета не следует связывать с необходимостью непременно выполнять ПДЧ на пути к членству.

"Выскажусь в защиту парламентаризма. Они вспомнили решение в Бухаресте, я их понимаю, потому что решение Бухарестского саммита – это фундамент идеи того, что Украина будет в НАТО", – сказал Кулеба.

Он добавил, что тема ПДЧ снята с повестки дня, и, по его словам, спикер ВР Руслан Стефанчук тоже поддерживает идею того, что ПДЧ не является необходимым этапом для членства.

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"Тема ПДЧ снята, все, забыли, проехали. Я бы читал это заявление украинского парламента в том контексте, что в Бухаресте нам пообещали членство, и время его предоставить, а не в привязке к ПДЧ", – сказал Кулеба.

Как известно, президент Украины Владимир Зеленский в прошлом году передал НАТО заявку о вступлении Украины, и официальный Киев рассчитывает на присоединение по упрощенной процедуре, как это произошло в случае Финляндии и происходит со Швецией – то есть без этапа выполнения ПДЧ.

Читайте также о том, почему украинские политики должны забыть о прошлом в вопросе вступления в НАТО.

Темы: УкраинаНАТОКулеба Дмитрий
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