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Німецький концерн Rheinmetall, який допомагає Україні зброєю, знову зазнав кібератаки

"Європейська правда"П'ятниця, 14 квітня 2023, 20:18
Німецький концерн Rheinmetall, який допомагає Україні зброєю, знову зазнав кібератаки
скриншот

Німецький збройовий концерн Rheinmetall зазнав кібератаки, після цього прокуратура міста Кельн розпочала провадження в цій справі.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Spiegel.

Речник Центрального та контактного центру з питань кіберзлочинності (ZAC) Німеччини підтвердив, що розслідування щодо кібератак на Rheinmetall було розпочато в п'ятницю.

Водночас офіційно слідчі органи не коментують масштаби та серйозність хакерської атаки. За даними порталу echo24, постраждали кілька дочірніх компаній Rheinmetall по всьому світу, зокрема компанія Kolbenschmidt в німецькому місті Некарзульм, де в п'ятницю вийшли з ладу різні системи.

Так само невідомо, хто стоїть за атакою і яка в неї мета. Сам Rheinmetall не відповів на запити Spiegel.

Це щонайменше друга кібератака на німецького виробника зброї за останній час: у результаті зловмисних дій на початку березня тимчасово був недоступний його сайт, але в іншому кібератака не змогла значним чином вплинути на ІТ-системи компанії.

Rheinmetall – найбільший німецький концерн з виробництва озброєнь. За власними даними, компанія входить до трійки найбільших виробників військової техніки та боєприпасів у західному світі. Наразі біржова вартість Rheinmetall становить понад десять мільярдів євро.

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За оцінками експертів, Rheinmetall є об'єктом уваги хакерів, які діють в мережі від імені Росії, оскільки компанія постачає, серед іншого, бронетранспортери в Україну для захисту від російської атаки.

Раніше також стало відомо, що концерн веде переговори про будівництво танкового заводу в Україні.

Теми: Німеччинакібербезпека
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