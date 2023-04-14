Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Німецький концерн Rheinmetall, який допомагає Україні зброєю, знову зазнав кібератаки

"Європейська правда"П'ятниця, 14 квітня 2023, 20:18
Німецький концерн Rheinmetall, який допомагає Україні зброєю, знову зазнав кібератаки
скриншот

Німецький збройовий концерн Rheinmetall зазнав кібератаки, після цього прокуратура міста Кельн розпочала провадження в цій справі.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Spiegel.

Речник Центрального та контактного центру з питань кіберзлочинності (ZAC) Німеччини підтвердив, що розслідування щодо кібератак на Rheinmetall було розпочато в п'ятницю.

Реклама:

Водночас офіційно слідчі органи не коментують масштаби та серйозність хакерської атаки. За даними порталу echo24, постраждали кілька дочірніх компаній Rheinmetall по всьому світу, зокрема компанія Kolbenschmidt в німецькому місті Некарзульм, де в п'ятницю вийшли з ладу різні системи.

Так само невідомо, хто стоїть за атакою і яка в неї мета. Сам Rheinmetall не відповів на запити Spiegel.

Це щонайменше друга кібератака на німецького виробника зброї за останній час: у результаті зловмисних дій на початку березня тимчасово був недоступний його сайт, але в іншому кібератака не змогла значним чином вплинути на ІТ-системи компанії.

ВІДЕО ДНЯ

Rheinmetall – найбільший німецький концерн з виробництва озброєнь. За власними даними, компанія входить до трійки найбільших виробників військової техніки та боєприпасів у західному світі. Наразі біржова вартість Rheinmetall становить понад десять мільярдів євро.

За оцінками експертів, Rheinmetall є об'єктом уваги хакерів, які діють в мережі від імені Росії, оскільки компанія постачає, серед іншого, бронетранспортери в Україну для захисту від російської атаки.

Раніше також стало відомо, що концерн веде переговори про будівництво танкового заводу в Україні.

Теми: Німеччинакібербезпека
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

З аеропорту "Бориспіль" вилетів літак: тестують відновлення регулярних операцій

У Байдена пояснили різницю між жертвами війн в Україні та Газі

Зеленський анонсував онлайн-купівлю авто в "Дії": запрацює в ніч на 20 грудня

оновленоЗаступника голови Нацполіції Тишлека звільнили

США з союзниками захищатимуть від обстрілів торгові судна в Червоному морі 

інфографікаВ Україні поменшало тих, хто вірить у правильний розвиток справ у державі – опитування

Усі новини...
Німеччина
Мер німецького міста їздив на бал у Петербург і виступав там з промовою
Німеччина скорочує податки на 32 млрд євро, щоб дати поштовх економіці
У Німеччині розслідують, як їхня електроніка опинилась у російських "Орланах" – ЗМІ
Останні новини
18:31
Зеленський: Я впевнений, що США нас не зрадять
18:30
Фахівець з міжнародних відносин очолив Держлісагентство
18:22
Росія має компенсувати "Нафтогазу" збитки в Криму – суд Британії 
18:18
У "Дії" можна буде подати скаргу на укриття або знайти найближче на інтерактивній мапі
18:14
На ставці просили додатково мобілізувати 450-500 тисяч людей − Зеленський
18:12
У кількох маршрутках Києва з'явилася можливість безготівкової оплати проїзду
18:06
Уряд Італії підтримав продовження військової допомоги Україні на 2024 рік
18:00
Уряд затвердив порядок роботи Держсистеми онлайн-моніторингу грального бізнесу
17:53
Окупанти викрали зі зоопарків на ТОТ рідкісних бенгальських тигрів
17:40
Посли G7 застерегли Україну від поспішних призначень у Рахункову палату
Усі новини...
Реклама: