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Немецкий концерн Rheinmetall, который помогает Украине оружием, снова подвергся кибератаке

"Европейская правда"Пятница, 14 апреля 2023, 20:18
Немецкий концерн Rheinmetall, который помогает Украине оружием, снова подвергся кибератаке
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Немецкий оружейный концерн Rheinmetall подвергся кибератаке, после этого прокуратура города Кельн начала производство по этому делу.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Spiegel.

Представитель Центрального и контактного центра по вопросам киберпреступности (ZAC) Германии подтвердил, что расследование кибератак на Rheinmetall было начато в пятницу.

В то же время официально следственные органы не комментируют масштабы и серьезность хакерской атаки. По данным портала echo24, пострадали несколько дочерних компаний Rheinmetall по всему миру, в частности компания Kolbenschmidt в немецком городе Некарзульм, где в пятницу вышли из строя различные системы.

Так же неизвестно, кто стоит за атакой и какая у нее цель. Сам Rheinmetall не ответил на запросы Spiegel.

Это как минимум вторая кибератака на немецкого производителя оружия за последнее время: в результате злонамеренных действий в начале марта временно был недоступен его сайт, но в остальном кибератака не смогла значительным образом повлиять на ИТ-системы компании.

Rheinmetall – крупнейший немецкий концерн по производству вооружений. По собственным данным, компания входит в тройку крупнейших производителей военной техники и боеприпасов в западном мире. Сейчас биржевая стоимость Rheinmetall составляет более десяти миллиардов евро.

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По оценкам экспертов, Rheinmetall является объектом внимания хакеров, действующих в сети от имени России, поскольку компания поставляет, среди прочего, бронетранспортеры в Украину для защиты от российской агрессии.

Ранее также стало известно, что концерн ведет переговоры о строительстве танкового завода в Украине.

Темы: Германиякибербезопасность
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