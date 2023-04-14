Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Немецкий концерн Rheinmetall, который помогает Украине оружием, снова подвергся кибератаке

"Европейская правда"Пятница, 14 апреля 2023, 20:18
Немецкий концерн Rheinmetall, который помогает Украине оружием, снова подвергся кибератаке
скриншот

Немецкий оружейный концерн Rheinmetall подвергся кибератаке, после этого прокуратура города Кельн начала производство по этому делу.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Spiegel.

Представитель Центрального и контактного центра по вопросам киберпреступности (ZAC) Германии подтвердил, что расследование кибератак на Rheinmetall было начато в пятницу.

Реклама:

В то же время официально следственные органы не комментируют масштабы и серьезность хакерской атаки. По данным портала echo24, пострадали несколько дочерних компаний Rheinmetall по всему миру, в частности компания Kolbenschmidt в немецком городе Некарзульм, где в пятницу вышли из строя различные системы.

Так же неизвестно, кто стоит за атакой и какая у нее цель. Сам Rheinmetall не ответил на запросы Spiegel.

Это как минимум вторая кибератака на немецкого производителя оружия за последнее время: в результате злонамеренных действий в начале марта временно был недоступен его сайт, но в остальном кибератака не смогла значительным образом повлиять на ИТ-системы компании.

ВИДЕО ДНЯ

Rheinmetall – крупнейший немецкий концерн по производству вооружений. По собственным данным, компания входит в тройку крупнейших производителей военной техники и боеприпасов в западном мире. Сейчас биржевая стоимость Rheinmetall составляет более десяти миллиардов евро.

По оценкам экспертов, Rheinmetall является объектом внимания хакеров, действующих в сети от имени России, поскольку компания поставляет, среди прочего, бронетранспортеры в Украину для защиты от российской агрессии.

Ранее также стало известно, что концерн ведет переговоры о строительстве танкового завода в Украине.

Темы: Германиякибербезопасность
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Зеленский уволил главу Тернопольской облгосадминистрации Труша

Умеров: С такими запасами ракет РФ может и будет продолжить атаки по Украине

Кулеба: Хочу, чтобы звуки взрывов в Украине услышали во всем мире − это то, что действительно говорит Россия

обновленоУтренняя атака на Украину: по меньшей мере 23 погибших и ,олее 100 раненых

видеоРоссия запустила 110 ракет, но мы обязательно дадим ответ - Зеленский

обновлено, фотоВ Киеве обломки упали в нескольких районах, есть возгорание многоэтажки и раненые - КГВА

Все новости...
Германия
Германия передала Украине танки Leopard 1 и радиолокационную систему TRML-4D
В Германии согласовали реформу разведки в ответ на деятельность шпионов РФ
Мэр немецкого города ездил на бал в Петербург и выступал там с речью
Последние новости
15:26
Перенес -50°C: в Париже в шасси прилетевшего из Алжира самолета обнаружили едва живого мужчину
15:25
Зеленский уволил главу Тернопольской облгосадминистрации Труша
15:21
Цены на нефть восстанавливаются после резкого падения
15:19
фото, видеоБизнесмен пытался подкупить одного из руководителей ГСУ ГБР полумиллионом долларов
15:13
Польша привела ПВО в состояние повышенной готовности из-за объекта, залетевшего из Украины
15:06
Связи книжного бизнеса с россиянами: журналисты и OSINT-специалисты провели расследование
15:05
Во Львове из-за ракетного удара погиб известный баскетболист
14:58
Умеров: С такими запасами ракет РФ может и будет продолжить атаки по Украине
14:49
обновленоВ Украине объявили масштабную воздушную тревогу: враг выпустил крылатые ракеты
14:41
фотоУченые создали на 3D-принтере устройство для тестирования лекарств: это может прекратить тесты на животных
Все новости...
Реклама: