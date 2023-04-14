Немецкий концерн Rheinmetall, который помогает Украине оружием, снова подвергся кибератаке

Немецкий оружейный концерн Rheinmetall подвергся кибератаке, после этого прокуратура города Кельн начала производство по этому делу.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Spiegel.

Представитель Центрального и контактного центра по вопросам киберпреступности (ZAC) Германии подтвердил, что расследование кибератак на Rheinmetall было начато в пятницу.

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В то же время официально следственные органы не комментируют масштабы и серьезность хакерской атаки. По данным портала echo24, пострадали несколько дочерних компаний Rheinmetall по всему миру, в частности компания Kolbenschmidt в немецком городе Некарзульм, где в пятницу вышли из строя различные системы.

Так же неизвестно, кто стоит за атакой и какая у нее цель. Сам Rheinmetall не ответил на запросы Spiegel.

Это как минимум вторая кибератака на немецкого производителя оружия за последнее время: в результате злонамеренных действий в начале марта временно был недоступен его сайт, но в остальном кибератака не смогла значительным образом повлиять на ИТ-системы компании.

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Rheinmetall – крупнейший немецкий концерн по производству вооружений. По собственным данным, компания входит в тройку крупнейших производителей военной техники и боеприпасов в западном мире. Сейчас биржевая стоимость Rheinmetall составляет более десяти миллиардов евро.

По оценкам экспертов, Rheinmetall является объектом внимания хакеров, действующих в сети от имени России, поскольку компания поставляет, среди прочего, бронетранспортеры в Украину для защиты от российской агрессии.

Ранее также стало известно, что концерн ведет переговоры о строительстве танкового завода в Украине.