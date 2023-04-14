Суд Франції підтвердив конституційність пенсійної реформи, яка викликала масові протести

Конституційна рада Франції в п’ятницю оголосила конституційною реформу, яка передбачає підвищення пенсійного віку й викликала масові протести по всій країні.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AFP.

Рішення Конституційної ради означає подолання останньої юридичної перешкоди на шляху до затвердження реформи, що передбачає поступове підвищення пенсійного віку із 62 до 64 років.

Реклама:

Раніше Єлисейський палац обіцяв, що в разі позитивного висновку опублікує законопроєкт протягом кількох днів, що означає набуття ним чинності й старт пенсійної реформи.

Водночас профспілки напередодні заявили, що мають намір продовжувати протести проти реформи навіть у разі її схвалення – зокрема, під час традиційних першотравневих демонстрацій.

Як відомо, протести проти підвищення пенсійного віку тривають вже кілька місяців. Приблизно три чверті французів вважають, що уряд має відкликати реформу, аби масштабні протести і страйки врешті припинилися.

ВІДЕО ДНЯ

Втім, в уряді кажуть, що не змінюватиме проєкт пенсійної реформи, ухвалений через спеціальну процедуру в обхід парламенту.

Читайте детальніше на цю тему у статті: Франція у вогні: як Макрон пішов на вкрай непопулярну реформу і куди це заведе країну