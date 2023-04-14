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Суд Франции подтвердил конституционность пенсионной реформы, которая вызвала массовые протесты

"Европейская правда"Пятница, 14 апреля 2023, 20:59
Суд Франции подтвердил конституционность пенсионной реформы, которая вызвала массовые протесты
Фото: Getty Images

Конституционный совет Франции в пятницу объявил конституционную реформу, которая предусматривает повышение пенсионного возраста и вызвала массовые протесты по всей стране.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AFP.

Решение Конституционного совета означает преодоление последнего юридического препятствия на пути к утверждению реформы, предусматривающей постепенное повышение пенсионного возраста с 62 до 64 лет.

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Ранее Елисейский дворец обещал, что в случае положительного заключения опубликует законопроект в течение нескольких дней, что означает вступление его в силу и старт пенсионной реформы.

В то же время профсоюзы накануне заявили, что намерены продолжать протесты против реформы даже в случае ее одобрения – в частности, во время традиционных первомайских демонстраций.

Как известно, протесты против повышения пенсионного возраста продолжаются уже несколько месяцев. Примерно три четверти французов считают, что правительство должно отозвать реформу, чтобы масштабные протесты и забастовки наконец прекратились.

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Впрочем, в правительстве говорят, что не будут менять проект пенсионной реформы, принятый по специальной процедуре в обход парламента.

Читайте подробнее на эту тему в статье: Франция в огне: как Макрон пошел на крайне непопулярную реформу и куда это заведет страну

Темы: Францияпенсии
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