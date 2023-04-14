Суд Франции подтвердил конституционность пенсионной реформы, которая вызвала массовые протесты
Конституционный совет Франции в пятницу объявил конституционную реформу, которая предусматривает повышение пенсионного возраста и вызвала массовые протесты по всей стране.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AFP.
Решение Конституционного совета означает преодоление последнего юридического препятствия на пути к утверждению реформы, предусматривающей постепенное повышение пенсионного возраста с 62 до 64 лет.
Ранее Елисейский дворец обещал, что в случае положительного заключения опубликует законопроект в течение нескольких дней, что означает вступление его в силу и старт пенсионной реформы.
В то же время профсоюзы накануне заявили, что намерены продолжать протесты против реформы даже в случае ее одобрения – в частности, во время традиционных первомайских демонстраций.
Как известно, протесты против повышения пенсионного возраста продолжаются уже несколько месяцев. Примерно три четверти французов считают, что правительство должно отозвать реформу, чтобы масштабные протесты и забастовки наконец прекратились.
Впрочем, в правительстве говорят, что не будут менять проект пенсионной реформы, принятый по специальной процедуре в обход парламента.
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