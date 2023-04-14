Швеція закликає Іспанію не зменшувати увагу до війни в Україні під час головування в ЄС

Міністерка з європейських питань уряду Швеції Джессіка Росвалл закликала Іспанію, яка головуватиме в Раді Європейського Союзу в другій половині 2023 року, приділяти особливу увагу викликам у зв’язку з війною в Україні.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", шведська урядовиця сказала в інтерв’ю іспанській агенції Europa Press.

Росвалл зазначила, що війна в Україні охопила "значну частину порядку денного" французького й чеського головувань у ЄС у 2022 році, й це продовжується цьогоріч, коли головують спершу Швеція, а потім – Іспанія.

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"Безпека – це наразі головна проблема всіх країн Європейського Союзу, і шляхом утримання єдності в межах ЄС ми отримали значне досягнення", – наголосила шведська посадовиця.

Водночас вона закликала Мадрид звернути увагу і на питання внутрішнього розвитку Європейського Союзу – зокрема конкурентоспроможність, якій "багато років не приділялось достатньої уваги".

"Це важливо для Швеції, бо ми – невелика країна на півночі, й наш експорт залежить від імпорту", – підкреслила Росвалл.

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Раніше прем’єр Іспанії Педро Санчес пообіцяв, що його країна буде підтримувати Україну у здійсненні необхідних кроків, коли головуватиме в Раді ЄС у другому півріччі 2023 року.

Через це минулого місяця навіть посперечались очільники двох найбільших політичних груп Європейського парламенту – Манфред Вебер із Європейської народної партії та Іраче Гарсія з групи соціалістів і демократів.