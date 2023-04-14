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Швеция призывает Испанию не уменьшать внимание к войне в Украине во время председательства в ЕС

"Европейская правда"Пятница, 14 апреля 2023, 21:22
Швеция призывает Испанию не уменьшать внимание к войне в Украине во время председательства в ЕС
Джессика Росвалл, скриншот

Министр по европейским вопросам правительства Швеции Джессика Росвалл призвала Испанию, которая будет председательствовать в Совете Европейского Союза во второй половине 2023 года, уделять особое внимание вызовам в связи с войной в Украине.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", шведский чиновник сказала в интервью испанскому агентству Europa Press.

Росвалл отметила, что война в Украине охватила "значительную часть повестки дня" французского и чешского председательств в ЕС в 2022 году, и это продолжается в этом году, когда председательствуют сначала Швеция, а затем – Испания.

"Безопасность – это сейчас главная проблема всех стран Европейского Союза, и путем удержания единства в рамках ЕС мы получили значительное достижение", – подчеркнула шведский чиновник.

В то же время она призвала Мадрид обратить внимание и на вопросы внутреннего развития Европейского Союза – в частности конкурентоспособность, которой "много лет не уделялось достаточного внимания".

"Это важно для Швеции, потому что мы – небольшая страна на севере, и наш экспорт зависит от импорта", – подчеркнула Росвалл.

Ранее премьер Испании Педро Санчес пообещал, что его страна будет поддерживать Украину в осуществлении необходимых шагов, когда будет председательствовать в Совете ЕС во втором полугодии 2023 года.

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Из-за этого в прошлом месяце даже поспорили руководители двух крупнейших политических групп Европейского парламента – Манфред Вебер из Европейской народной партии и Ираче Гарсия из группы социалистов и демократов.

Темы: ШвецияИспанияУкраина
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