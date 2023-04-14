У Німеччині зобов'яжуть реєструвати українські авто

Влада всіх шістнадцяти федеральних земель Німеччини вирішила не продовжувати пільговий період для власників українських автомобілів – це означає, що вони будуть зобов’язані зареєструвати транспортні засоби.

Як пише "Європейська правда", про це йдеться в публікації DW.

Згідно з чинними правилами, автомобілі з іноземною реєстрацією в Німеччині не мають права їздити дорогами країни довше, ніж рік після перетину кордону. Для багатьох українських біженців, які прибули на авто, тікаючи від збройної російської навали, цей період уже сплив.

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Уряди низки німецьких земель пропонували дати українцям можливість їздити без реєстрації ще рік. Інші були проти, вказуючи на те, що значна кількість автомобілів без реєстрації становитиме у довгостроковій перспективі небезпеку для інших учасників дорожнього руху.

На засіданні комітету представників земельних урядів Німеччини з питань реєстрації автомобілів у четвер було ухвалене рішення не подовжувати дію пільгового періоду для українських авто.

Як повідомили у відповідь на запит DW представники низки федеральних земель, це означає, що всі українські автомобілі після року в Німеччині мусять бути поставлені на облік на загальних підставах.

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У землях очікують остаточного узгодження процедури реєстрації українських автомобілів на одному з міжвідомчих засідань на початку травня. Деякі з них вирішили встановити перехідні періоди для українських авто.

Процедура реєстрації автомобіля у Німеччині передбачає зокрема техогляд, підтвердження німецького полісу страхування цивільної відповідальності та сплату річного автомобільного податку.

"Авто з України потрібно також розмитнювати, але в разі оформлення за процедурою переїзду на постійне місце проживання заявник може бути звільнений від сплати мита", – зазначає DW.

Станом на грудень 2022 року в Німеччині перебували 1,037 мільйона біженців з України, з яких понад 988 тисяч подали заявки на тимчасовий захист.

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