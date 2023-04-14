В Германии обяжут регистрировать украинские авто

Власти всех шестнадцати федеральных земель Германии решили не продлевать льготный период для владельцев украинских автомобилей – это означает, что они будут обязаны зарегистрировать транспортные средства.

Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в публикации DW.

Согласно действующим правилам, автомобили с иностранной регистрацией в Германии не имеют права ездить по дорогам страны дольше, чем год после пересечения границы. Для многих украинских беженцев, которые прибыли на авто, убегая от вооруженного российского нашествия, этот период уже истек.

Правительства ряда немецких земель предлагали дать украинцам возможность ездить без регистрации еще год. Другие были против, указывая на то, что значительное количество автомобилей без регистрации будет представлять в долгосрочной перспективе опасность для других участников дорожного движения.

На заседании комитета представителей земельных правительств Германии по вопросам регистрации автомобилей в четверг было принято решение не продлевать действие льготного периода для украинских авто.

Как сообщили в ответ на запрос DW представители ряда федеральных земель, это означает, что все украинские автомобили после года в Германии должны быть поставлены на учет на общих основаниях.

В землях ожидают окончательного согласования процедуры регистрации украинских автомобилей на одном из межведомственных заседаний в начале мая. Некоторые из них решили установить переходные периоды для украинских авто.

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Процедура регистрации автомобиля в Германии предусматривает в частности техосмотр, подтверждение немецкого полиса страхования гражданской ответственности и уплату годового автомобильного налога.

"Авто из Украины нужно также растаможивать, но в случае оформления по процедуре переезда на постоянное место жительства заявитель может быть освобожден от уплаты пошлины", – отмечает DW.

По состоянию на декабрь 2022 года в Германии находились 1,037 миллиона беженцев из Украины, из которых более 988 тысяч подали заявки на временную защиту.

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