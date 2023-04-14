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Очільник МЗС Литви невдоволений президентським вето на закон про санкції проти росіян і білорусів

"Європейська правда"П'ятниця, 14 квітня 2023, 21:50
Очільник МЗС Литви невдоволений президентським вето на закон про санкції проти росіян і білорусів
Габріелюс Ландсбергіс, фото: Getty Images

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс висловив жаль через рішення президента Гітанаса Науседи накласти вето на закон про запровадження національних санкцій проти громадян Росії та Білорусі.

Про це Ландсбергіс сказав у коментарі агентству ELTA, пише "Європейська правда".

За словами очільника литовського МЗС, глава держави не дослухався до слів ні парламентарів, ні лідерки білоруської опозиції Світлани Тихановської. Тому він країни сподівається, що Сейм відхилить вето Науседи і залишиться на попередній позиції.

"Прикро, що президент не дослухався як до заклику Світлани Тихановської, лідера демократичної Білорусі, так і до збалансованої позиції литовського парламенту. Хочеться вірити, що Сейм буде дотримуватися своєї позиції", – сказав Ландсбергіс.

Тихановська в окремому коментарі заявила, що її команда спочатку працювала над тим, щоб пом'якшити обмеження для білорусів, які збирався запровадити литовський Сейм. У підсумку депутати врахували ці пропозиції й у другому читанні проголосували за "м'якший" для білорусів варіант.

"Я переконана, що не можна ставити в один ряд білорусів і пособників режиму і не можна карати білорусів за дії режиму", – заявила Світлана Тихановська.

Раніше в п'ятницю президент Литви Гітанас Науседа наклав вето на закон про національні санкції проти громадян Росії та Білорусі. Він запропонував депутатам дотримуватися єдиної позиції і зрівняти обмеження, що застосовуються як до росіян, так і до білорусів.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо, 4 квітня литовський Сейм у вівторок ухвалив законопроєкт про санкції щодо громадян Росії та Білорусі, який, серед іншого, запроваджує обмеження на придбання росіянами нерухомості в країні.

Теми: ЛитвасанкціїРосіяБілорусь
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