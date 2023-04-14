Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Глава МИД Литвы недоволен президентским вето на закон о санкциях против россиян и белорусов

"Европейская правда"Пятница, 14 апреля 2023, 21:50
Глава МИД Литвы недоволен президентским вето на закон о санкциях против россиян и белорусов
Габриэлюс Ландсбергис, фото: Getty Images

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис выразил сожаление из-за решения президента Гитанаса Науседы наложить вето на закон о введении национальных санкций против граждан России и Беларуси.

Об этом Ландсбергис сказал в комментарии агентству ELTA, пишет "Европейская правда".

По словам главы литовского МИД, глава государства не прислушался к словам ни парламентариев, ни лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской. Поэтому он страны надеется, что Сейм отклонит вето Науседы и останется на прежней позиции.

"Обидно, что президент не прислушался как к призыву Светланы Тихановской, лидера демократической Беларуси, так и к сбалансированной позиции литовского парламента. Хочется верить, что Сейм будет придерживаться своей позиции", – сказал Ландсбергис.

Тихановская в отдельном комментарии заявила, что ее команда изначально работала над тем, чтобы смягчить ограничения для белорусов, которые собирался ввести литовский Сейм. В итоге депутаты учли эти предложения и во втором чтении проголосовали за более "мягкий" для белорусов вариант.

"Я убеждена, что нельзя ставить в один ряд белорусов и пособников режима и нельзя наказывать белорусов за действия режима", – заявила Светлана Тихановская.

Ранее в пятницу президент Литвы Гитанас Науседа наложил вето на закон о национальных санкциях против граждан России и Беларуси. Он предложил депутатам придерживаться единой позиции и уравнять ограничения, применяемые как к россиянам, так и к белорусам.

ВИДЕО ДНЯ

Напомним, 4 апреля литовский Сейм во вторник принял законопроект о санкциях в отношении граждан России и Беларуси, который, среди прочего, вводит ограничения на приобретение россиянами недвижимости в стране.

Темы: ЛитвасанкцииРосcияБеларусь
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

G7 сохранит лимит цены на российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель – СМИ

Запрет импорта украинской агропродукции усложняет продолжение беспошлинной торговли ЕС с Украиной – СМИ

Зеленскому на ставке доложили о ситуации на фронте и украинских боеприпасах

фотоРоссия приговорила оппозиционера Кара-Мурзу к 25 годам колонии

Офис омбудсмена получил десятки видео казней украинских военных

Пять стран G7 договорились вытеснять Россию с международного рынка ядерного топлива

Все новости...
Литва
В Литве начали расследование после пересечения белорусским пограничником границы
Литва отправила в Германию группу инструкторов для тренировки украинских военных
Литва отправила в Германию первую группу инструкторов для обучения украинских военных
Последние новости
17:43
Российский "Газпромбанк" углубляет связи с индийскими банками – Reuters
17:38
Посла США впервые пустили в Москве к арестованному журналисту Гершковичу 
17:17
В Винницкой области сотрудник частной больницы задушил пациентку
17:05
Украинское министерство опубликовало список спортсменов РФ и Беларуси, поддерживающих войну
16:58
SpaceX отложила первый тестовый пуск ракеты Starship: причины
16:57
Изображение, созданное с помощью ИИ, выиграло престижный фотоконкурс
16:56
аудіоНадо убивать женщин и детей, это зачистка – СБУ опубликовала перехваченный разговор оккупанта
16:33
На Киевщине будут судить подростков, которые до потери сознания избили 14-летнего знакомого
16:28
G7 сохранит лимит цены на российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель – СМИ
16:16
Оккупанты ставят камеры видеонаблюдения в Крыму: боятся диверсий
Все новости...
Реклама: