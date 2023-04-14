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Глава МИД Литвы недоволен президентским вето на закон о санкциях против россиян и белорусов

"Европейская правда"Пятница, 14 апреля 2023, 21:50
Глава МИД Литвы недоволен президентским вето на закон о санкциях против россиян и белорусов
Габриэлюс Ландсбергис, фото: Getty Images

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис выразил сожаление из-за решения президента Гитанаса Науседы наложить вето на закон о введении национальных санкций против граждан России и Беларуси.

Об этом Ландсбергис сказал в комментарии агентству ELTA, пишет "Европейская правда".

По словам главы литовского МИД, глава государства не прислушался к словам ни парламентариев, ни лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской. Поэтому он страны надеется, что Сейм отклонит вето Науседы и останется на прежней позиции.

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"Обидно, что президент не прислушался как к призыву Светланы Тихановской, лидера демократической Беларуси, так и к сбалансированной позиции литовского парламента. Хочется верить, что Сейм будет придерживаться своей позиции", – сказал Ландсбергис.

Тихановская в отдельном комментарии заявила, что ее команда изначально работала над тем, чтобы смягчить ограничения для белорусов, которые собирался ввести литовский Сейм. В итоге депутаты учли эти предложения и во втором чтении проголосовали за более "мягкий" для белорусов вариант.

"Я убеждена, что нельзя ставить в один ряд белорусов и пособников режима и нельзя наказывать белорусов за действия режима", – заявила Светлана Тихановская.

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Ранее в пятницу президент Литвы Гитанас Науседа наложил вето на закон о национальных санкциях против граждан России и Беларуси. Он предложил депутатам придерживаться единой позиции и уравнять ограничения, применяемые как к россиянам, так и к белорусам.

Напомним, 4 апреля литовский Сейм во вторник принял законопроект о санкциях в отношении граждан России и Беларуси, который, среди прочего, вводит ограничения на приобретение россиянами недвижимости в стране.

Темы: ЛитвасанкцииРосcияБеларусь
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