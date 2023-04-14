Країни G7 занепокоєні лазівками у Швейцарії, через які Росія може ухилятись від санкцій – ЗМІ

Швейцарія на початку квітня отримала листа від послів країни "Групи семи", в якому критикуються "лазівки", які, як вони стверджують, дозволяють російським активам уникати санкцій у Швейцарії і становлять "репутаційний ризик" для країни.

Як повідомляє "Європейська правда", про це в п’ятницю повідомила газета Tagesanzeiger, у розпорядженні якої опинився лист.

У листі посли G7 ставлять під сумнів той факт, що Швейцарія заморозила близько 7,5 мільярда швейцарських франків (7,6 мільярда євро) російських активів у 2022 році, тоді як "за оцінками незалежних джерел загальна сума, що зберігається в Швейцарії, може бути значно більшою".

Реклама:

Також посли ставлять під сумнів положення про банківську таємницю у Швейцарії, які, за їхніми словами, "можуть бути використані для замітання слідів фінансових гаваней", а також для захисту юридичних прав приватних клієнтів.

"Ми також стурбовані тим, що правоохоронці не можуть розслідувати незаконні фінансові структури, створені адвокатами, які зокрема виступають фінансовими посередниками, через захист приватного життя", – йдеться в листі.

Назагал G7 закликала швейцарську владу роз'яснити різницю між "захистом приватності в юридичних питаннях і тими, хто використовує приватність для прикриття бенефіціарних власників".

ВІДЕО ДНЯ

Про зміст листа вже повідомляла і газета Handelszeitung, стверджуючи, що там міститься заклик до Швейцарії приєднатися до робочої групи G7 REPO, яка координує впровадження санкцій, запроваджених через вторгнення Росії в Україну.

За даними Tagesanzeiger, вимоги G7 до Швейцарії, зокрема членство в REPO, ймовірно, будуть знову підняті наступного тижня, коли президент Швейцарії Ален Берсе поїде до Берліна на зустріч із канцлером Німеччини Олафом Шольцом.

Раніше очільниця Державного секретаріату з економічних питань Швейцарії Хелен Будлігер-Артієда заявила в інтерв'ю Neue Zurcher Zeitung, що не погоджується з критикою про нібито недостатні зусилля у виявленні російських активів.

Читайте також: Передати Україні брудні гроші росіян: як це планують робити в Європі.