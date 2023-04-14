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Страны G7 обеспокоены лазейками в Швейцарии, через которые Россия может уклоняться от санкций - СМИ

"Европейская правда"Пятница, 14 апреля 2023, 22:23

Швейцария в начале апреля получила письмо от послов страны "Группы семи", в котором критикуются "лазейки", которые, как они утверждают, позволяют российским активам избегать санкций в Швейцарии и представляют "репутационный риск" для страны.

Как сообщает "Европейская правда", об этом в пятницу сообщила газета Tagesanzeiger, в распоряжении которой оказалось письмо.

В письме послы G7 ставят под сомнение тот факт, что Швейцария заморозила около 7,5 миллиарда швейцарских франков (7,6 миллиарда евро) российских активов в 2022 году, тогда как "по оценкам независимых источников общая сумма, хранящаяся в Швейцарии, может быть значительно больше".

Также послы ставят под сомнение положения о банковской тайне в Швейцарии, которые, по их словам, "могут быть использованы для заметания следов финансовых гаваней", а также для защиты юридических прав частных клиентов.

"Мы также обеспокоены тем, что правоохранители не могут расследовать незаконные финансовые структуры, созданные адвокатами, которые в том числе выступают финансовыми посредниками, из-за защиты частной жизни", – говорится в письме.

В целом G7 призвала швейцарские власти разъяснить разницу между "защитой приватности в юридических вопросах и теми, кто использует приватность для прикрытия бенефициарных владельцев".

О содержании письма уже сообщала и газета Handelszeitung, утверждая, что там содержится призыв к Швейцарии присоединиться к рабочей группе G7 REPO, которая координирует внедрение санкций, введенных из-за вторжения России в Украину.

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По данным Tagesanzeiger, требования G7 к Швейцарии, в частности членство в REPO, вероятно, будут вновь подняты на следующей неделе, когда президент Швейцарии Ален Берсе поедет в Берлин на встречу с канцлером Германии Олафом Шольцом.

Ранее глава Государственного секретариата по экономическим вопросам Швейцарии Хелен Будлигер-Артиеда заявила в интервью Neue Zurcher Zeitung, что не согласна с критикой о якобы недостаточных усилиях в выявлении российских активов.

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Темы: G7ШвейцарияРосcиясанкции
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