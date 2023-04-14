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Ірландія екстрадувала до Хорватії ймовірного воєнного злочинця

"Європейська правда"П'ятниця, 14 квітня 2023, 23:14

Правоохоронці Ірландії арештували й видали Хорватії Воїслава Бузаковича, якого вважають причетним до воєнних злочинів проти цивільного населення часів сербсько-хорватської війни 1991-1995 років.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Irish Times.

Бузакович, якого називають колишнім членом сербського ополчення, був заарештований ще в лютому на підставі ордеру на арешт, виданого Міністерством юстиції Хорватії, але про це стало відомо лише зараз.

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Ймовірно, Бузакович отримав громадянство Ірландії кілька років тому. Його присутність у країні виявили за допомогою бази даних Шенгенської інформаційної системи.

Нині Бузакович перебуває в хорватському місті Осієк, де має постати перед судом.

У 2007 році хорватська прокуратура заочно висунула Бузаковичу звинувачення. Вона стверджує, що він був членом афілійованої з сепаратистською Республікою Сербська Країна парамілітарної групи, які незаконно ув'язнювали і знущалися над цивільними протягом шести місяців із серпня 1991 року по лютий 1992 року.

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Ополченці, як вказується, вчиняли тортури у приміщенні міліції в селі Петрівці, що неподалік від міста Вуковар – воно вважається місцем чи не найзапекліших боїв під час війни Хорватії за незалежність.

Бузаковичу інкримінують фізичне насильство над чотирма затриманими. Хорватська влада видала європейський ордер на його арешт у липні 2022 року, посилаючись на єдине звинувачення у "воєнних злочинах". Сам чоловік себе винним не визнав.

Як пише The Irish Times, Воїслав Бузаковіч – не перший ймовірний воєнний злочинець, якого хорватська влада розшукує в Ірландії. У 2014 році в країні був затриманий, а згодом – екстрадований Дорде Стояковіч, якого судять за нелюдське поводження з хорватськими військовополоненими в Сербії в 1991 році.

Теми: ІрландіяХорватія
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