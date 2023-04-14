Ирландия экстрадировала в Хорватию вероятного военного преступника

Правоохранители Ирландии арестовали и выдали Хорватии Воислава Бузаковича, которого считают причастным к военным преступлениям против гражданского населения времен сербско-хорватской войны 1991-1995 годов.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Irish Times.

Бузакович, которого называют бывшим членом сербского ополчения, был арестован еще в феврале на основании ордера на арест, выданного Министерством юстиции Хорватии, но об этом стало известно только сейчас.

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Вероятно, Бузакович получил гражданство Ирландии несколько лет назад. Его присутствие в стране обнаружили с помощью базы данных Шенгенской информационной системы.

Сейчас Бузакович находится в хорватском городе Осиек, где должен предстать перед судом.

В 2007 году хорватская прокуратура заочно предъявила Бузаковичу обвинения. Она утверждает, что он был членом аффилированной с сепаратистской Республикой Сербская Краина парамилитарной группы, которые незаконно заключали в тюрьму и издевались над гражданскими в течение шести месяцев с августа 1991 года по февраль 1992 года.

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Ополченцы, как указывается, совершали пытки в помещении милиции в селе Петровцы, недалеко от города Вуковар – оно считается местом едва ли не самых ожесточенных боев во время войны Хорватии за независимость.

Бузаковичу инкриминируют физическое насилие над четырьмя задержанными. Хорватские власти выдали европейский ордер на его арест в июле 2022 года, ссылаясь на единственное обвинение в "военных преступлениях". Сам мужчина себя виновным не признал.

Как пишет The Irish Times, Воислав Бузакович – не первый предполагаемый военный преступник, которого хорватские власти разыскивают в Ирландии. В 2014 году в стране был задержан, а впоследствии – экстрадирован Дорде Стоякович, которого судят за бесчеловечное обращение с хорватскими военнопленными в Сербии в 1991 году.