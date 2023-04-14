Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Ирландия экстрадировала в Хорватию вероятного военного преступника

"Европейская правда"Пятница, 14 апреля 2023, 23:14

Правоохранители Ирландии арестовали и выдали Хорватии Воислава Бузаковича, которого считают причастным к военным преступлениям против гражданского населения времен сербско-хорватской войны 1991-1995 годов.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Irish Times.

Бузакович, которого называют бывшим членом сербского ополчения, был арестован еще в феврале на основании ордера на арест, выданного Министерством юстиции Хорватии, но об этом стало известно только сейчас.

Реклама:

Вероятно, Бузакович получил гражданство Ирландии несколько лет назад. Его присутствие в стране обнаружили с помощью базы данных Шенгенской информационной системы.

Сейчас Бузакович находится в хорватском городе Осиек, где должен предстать перед судом.

В 2007 году хорватская прокуратура заочно предъявила Бузаковичу обвинения. Она утверждает, что он был членом аффилированной с сепаратистской Республикой Сербская Краина парамилитарной группы, которые незаконно заключали в тюрьму и издевались над гражданскими в течение шести месяцев с августа 1991 года по февраль 1992 года.

ВИДЕО ДНЯ

Ополченцы, как указывается, совершали пытки в помещении милиции в селе Петровцы, недалеко от города Вуковар – оно считается местом едва ли не самых ожесточенных боев во время войны Хорватии за независимость.

Бузаковичу инкриминируют физическое насилие над четырьмя задержанными. Хорватские власти выдали европейский ордер на его арест в июле 2022 года, ссылаясь на единственное обвинение в "военных преступлениях". Сам мужчина себя виновным не признал.

Как пишет The Irish Times, Воислав Бузакович – не первый предполагаемый военный преступник, которого хорватские власти разыскивают в Ирландии. В 2014 году в стране был задержан, а впоследствии – экстрадирован Дорде Стоякович, которого судят за бесчеловечное обращение с хорватскими военнопленными в Сербии в 1991 году.

Темы: ИрландияХорватия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Зеленский уволил главу Тернопольской облгосадминистрации Труша

Умеров: С такими запасами ракет РФ может и будет продолжить атаки по Украине

Кулеба: Хочу, чтобы звуки взрывов в Украине услышали во всем мире − это то, что действительно говорит Россия

обновленоУтренняя атака на Украину: по меньшей мере 23 погибших и ,олее 100 раненых

видеоРоссия запустила 110 ракет, но мы обязательно дадим ответ - Зеленский

обновлено, фотоВ Киеве обломки упали в нескольких районах, есть возгорание многоэтажки и раненые - КГВА

Все новости...
Ирландия
Из ирландской гостиницы выселят украинских беженцев, если не будут платить за питание
Нейтральная Ирландия признала, что проведет вооруженную подготовку украинских военных
Когда Путин умрет, Ирландия вряд ли выразит соболезнования России – премьер
Последние новости
15:26
Перенес -50°C: в Париже в шасси прилетевшего из Алжира самолета обнаружили едва живого мужчину
15:25
Зеленский уволил главу Тернопольской облгосадминистрации Труша
15:21
Цены на нефть восстанавливаются после резкого падения
15:19
фото, видеоБизнесмен пытался подкупить одного из руководителей ГСУ ГБР полумиллионом долларов
15:13
Польша привела ПВО в состояние повышенной готовности из-за объекта, залетевшего из Украины
15:06
Связи книжного бизнеса с россиянами: журналисты и OSINT-специалисты провели расследование
15:05
Во Львове из-за ракетного удара погиб известный баскетболист
14:58
Умеров: С такими запасами ракет РФ может и будет продолжить атаки по Украине
14:49
обновленоВ Украине объявили масштабную воздушную тревогу: враг выпустил крылатые ракеты
14:41
фотоУченые создали на 3D-принтере устройство для тестирования лекарств: это может прекратить тесты на животных
Все новости...
Реклама: