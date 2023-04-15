Ворожий безпілотник скинув на Сумщину 6 вибухових пристроїв

Протягом 14 квітня росіяни здійснили обстріли Середино-Будської громади Сумської області, на територію громади ворог скинув 6 вибухових пристроїв.

Джерело: Сумська обласна військова адміністрація у Facebook

Деталі: По Середино-Будській громаді росіяни били з мінометів, було 2 "прильоти". Крім того, ворожий БпЛА скинув на місто Середина-Буда 6 вибухових пристроїв (типу ВОГ).

Внаслідок ударів росіян пошкоджено приватне домоволодіння і 3 автомобілі.

Обійшлося без людських жертв.