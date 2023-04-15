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Ворожий безпілотник скинув на Сумщину 6 вибухових пристроїв

"Українська правда"Субота, 15 квітня 2023, 01:50
Ворожий безпілотник скинув на Сумщину 6 вибухових пристроїв
Обстріли. Ілюстративне фото з відкритих джерел

Протягом 14 квітня росіяни здійснили обстріли Середино-Будської громади Сумської області, на територію громади ворог скинув 6 вибухових пристроїв.

Джерело: Сумська обласна військова адміністрація у Facebook

Деталі: По Середино-Будській громаді росіяни били з мінометів, було 2 "прильоти". Крім того, ворожий БпЛА скинув на місто Середина-Буда 6 вибухових пристроїв (типу ВОГ).

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Внаслідок ударів росіян пошкоджено приватне домоволодіння і 3 автомобілі.

Обійшлося без людських жертв.

Теми: обстрілСумська область
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