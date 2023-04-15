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Вражеский беспилотник сбросил на Сумскую область 6 взрывных устройств

"Украинская правда"Суббота, 15 апреля 2023, 01:50
Вражеский беспилотник сбросил на Сумскую область 6 взрывных устройств
Обстрелы. Иллюстративное фото из открытых источников

В течение 14 апреля россияне совершили обстрелы Середино-Будской громады Сумской области, на территорию громады враг сбросил 6 взрывных устройств.

Источник: Сумская областная военная администрация в Facebook

Детали: По Середино-Будской громаде россияне били из минометов, было 2 "прилета". Кроме того, вражеский БпЛА сбросил на город Середина-Буда 6 взрывных устройств (типа ВОГ).

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В результате ударов россиян повреждено частное домовладение и 3 автомобиля.

Обошлось без человеческих жертв.

Темы: обстрелСумская область
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