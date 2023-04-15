Маск створив компанію у сфері штучного інтелекту – ЗМІ

Американський мільярдер Ілон Маск заснував компанію X. AI, яка працюватиме у сфері штучного інтелекту та конкуруватиме з компанією OpenAI, яка створила ChatGPT.

Джерело: The Wal Street Journal

Деталі: Видання пише, що назва компанії збігається із брендом назви X Corp., яку Маск присвоїв Twitter. Відповідний крок є частиною його планів створити "додаток для всього" під брендом "X".

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Зазначається, що компанію зареєстровано у Неваді, її директором є Маск, а секретарем – Джаред Бірчалл, директор сімейного офісу мільярдера. Маск зареєстрував компанію 9 березня 2023 року, повідомляє WSJ.

"Чутки про те, що Маск засновує компанію зі штучним інтелектом, ходять протягом кількох днів, а звіт Business Insider показав, що Маск придбав тисячі графічних процесорів, необхідних для створення великої мовної моделі – систем штучного інтелекту, здатних отримувати величезні обсяги контенту та створювати людські тексти чи реалістичні зображення", – пише видання.

Джерела розповіли виданню, що Маск набирає інженерів із найкращих лабораторій ШІ, включаючи DeepMind. Наразі мільярдер залучив колишнього співробітника DeepMind Ігоря Бабушкіна.

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Нагадаємо: Наприкінці березня Ілон Маск та група експертів зі штучного інтелекту та керівників галузі закликали до шестимісячної паузи в розробці систем, потужніших за нещодавно запущений GPT-4 від OpenAI, посилаючись на потенційні ризики для суспільства і людства.