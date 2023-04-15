Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Маск создал компанию в сфере искусственного интеллекта – СМИ

"Украинская правда"Суббота, 15 апреля 2023, 05:32
Маск создал компанию в сфере искусственного интеллекта – СМИ
МАСК, ФОТО: GETTY IMAGES

Американский миллиардер Илон Маск основал компанию X. AI, которая будет работать в сфере искусственного интеллекта и конкурировать с компанией OpenAI, которая создала ChatGPT.

Источник: The Wal Street Journal

Детали: Издание пишет, что название компании совпадает с брендом названия X Corp., которую Маск присвоил Twitter. Соответствующий шаг является частью его планов создать "приложение для всего" под брендом "X".

Реклама:

Отмечается, что компания зарегистрирована в Неваде, ее директором является Маск, а секретарем – Джаред Бирчалл, директор семейного офиса миллиардера. Маск зарегистрировал компанию 9 марта 2023 года, сообщает WSJ.

"Слухи о том, что Маск основывает компанию с искусственным интеллектом, ходят в течение нескольких дней, а отчет Business Insider показал, что Маск приобрел тысячи графических процессоров, необходимых для создания большой языковой модели – систем искусственного интеллекта, способных получать огромные объемы контента и создавать человеческие тексты или реалистичные изображения", – пишет издание.

Источники рассказали изданию, что Маск набирает инженеров из лучших лабораторий ИИ, включая DeepMind. Сейчас миллиардер привлек бывшего сотрудника DeepMind Игоря Бабушкина.

ВИДЕО ДНЯ

Напомним: В конце марта Илон Маск и группа экспертов по искусственному интеллекту и руководителей отрасли призвали к шестимесячной паузе в разработке систем, мощнее недавно запущенного GPT-4 от OpenAI, ссылаясь на потенциальные риски для общества и человечества.

Темы: Маскбизнес
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Зеленский уволил главу Тернопольской облгосадминистрации Труша

Умеров: С такими запасами ракет РФ может и будет продолжить атаки по Украине

Кулеба: Хочу, чтобы звуки взрывов в Украине услышали во всем мире − это то, что действительно говорит Россия

обновленоУтренняя атака на Украину: по меньшей мере 23 погибших и ,олее 100 раненых

видеоРоссия запустила 110 ракет, но мы обязательно дадим ответ - Зеленский

обновлено, фотоВ Киеве обломки упали в нескольких районах, есть возгорание многоэтажки и раненые - КГВА

Все новости...
Маск
Соцсеть X разрешит платную политическую рекламу, отменив запрет 2019 года
SpaceX блокировала работу Starlink для украинских военных из-за политических симпатий Маска - СМИ
New Yorker: Маск публично солгал о разговоре с Путиным осенью 2022 года
Последние новости
15:26
Перенес -50°C: в Париже в шасси прилетевшего из Алжира самолета обнаружили едва живого мужчину
15:25
Зеленский уволил главу Тернопольской облгосадминистрации Труша
15:21
Цены на нефть восстанавливаются после резкого падения
15:19
фото, видеоБизнесмен пытался подкупить одного из руководителей ГСУ ГБР полумиллионом долларов
15:13
Польша привела ПВО в состояние повышенной готовности из-за объекта, залетевшего из Украины
15:06
Связи книжного бизнеса с россиянами: журналисты и OSINT-специалисты провели расследование
15:05
Во Львове из-за ракетного удара погиб известный баскетболист
14:58
Умеров: С такими запасами ракет РФ может и будет продолжить атаки по Украине
14:49
обновленоВ Украине объявили масштабную воздушную тревогу: враг выпустил крылатые ракеты
14:41
фотоУченые создали на 3D-принтере устройство для тестирования лекарств: это может прекратить тесты на животных
Все новости...
Реклама: