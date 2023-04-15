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Маск создал компанию в сфере искусственного интеллекта – СМИ

"Украинская правда"Суббота, 15 апреля 2023, 05:32
Маск создал компанию в сфере искусственного интеллекта – СМИ
МАСК, ФОТО: GETTY IMAGES

Американский миллиардер Илон Маск основал компанию X. AI, которая будет работать в сфере искусственного интеллекта и конкурировать с компанией OpenAI, которая создала ChatGPT.

Источник: The Wal Street Journal

Детали: Издание пишет, что название компании совпадает с брендом названия X Corp., которую Маск присвоил Twitter. Соответствующий шаг является частью его планов создать "приложение для всего" под брендом "X".

Отмечается, что компания зарегистрирована в Неваде, ее директором является Маск, а секретарем – Джаред Бирчалл, директор семейного офиса миллиардера. Маск зарегистрировал компанию 9 марта 2023 года, сообщает WSJ.

"Слухи о том, что Маск основывает компанию с искусственным интеллектом, ходят в течение нескольких дней, а отчет Business Insider показал, что Маск приобрел тысячи графических процессоров, необходимых для создания большой языковой модели – систем искусственного интеллекта, способных получать огромные объемы контента и создавать человеческие тексты или реалистичные изображения", – пишет издание.

Источники рассказали изданию, что Маск набирает инженеров из лучших лабораторий ИИ, включая DeepMind. Сейчас миллиардер привлек бывшего сотрудника DeepMind Игоря Бабушкина.

Напомним: В конце марта Илон Маск и группа экспертов по искусственному интеллекту и руководителей отрасли призвали к шестимесячной паузе в разработке систем, мощнее недавно запущенного GPT-4 от OpenAI, ссылаясь на потенциальные риски для общества и человечества.

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Темы: Маскбизнес
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