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Під час виступу прем'єра Японії пролунав вибух: він не постраждав

"Українська правда"Субота, 15 квітня 2023, 07:58
Під час виступу прем'єра Японії пролунав вибух: він не постраждав
Затримання зловмисника на заході з участю прем'єра Японії. Скріншот з відео

Під час передвиборчого заходу за участю прем'єр-міністра Японії Фуміо Кісіди у Вакаямі пролунав вибух, прем'єр не постраждав.

Джерело: японське інформаційне агентство Kyodo News

Деталі: Під час візиту Фуміо Кісіди на захід Японії пролунав вибух, від якого прем'єр не постраждав, пише видання. Зазначається, що у Кісіду невідомий чоловік намагався кинути, ймовірно, димову шашку.

Інцидент стався, коли прем'єр розмовляв з кандидатом від правлячої Ліберально-демократичної партії у рибальському порту в місті Вакаяма.

Після інциденту Кісіда негайно поїхав на автомобілі, а чоловіка заарештували на місці події.

За інформацією Kyodo News, ймовірно димова шашка була кинута з натовпу, в якому перебували кілька сотень людей.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо: У липні минулого року колишній прем’єр-міністр Японії Сіндзо Абе помер після того, як його розстріляли на політичному заході.

Теми: Японіявибух
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