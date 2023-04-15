Під час виступу прем'єра Японії пролунав вибух: він не постраждав

Затримання зловмисника на заході з участю прем'єра Японії. Скріншот з відео

Під час передвиборчого заходу за участю прем'єр-міністра Японії Фуміо Кісіди у Вакаямі пролунав вибух, прем'єр не постраждав.

Джерело: японське інформаційне агентство Kyodo News

Деталі: Під час візиту Фуміо Кісіди на захід Японії пролунав вибух, від якого прем'єр не постраждав, пише видання. Зазначається, що у Кісіду невідомий чоловік намагався кинути, ймовірно, димову шашку.

Інцидент стався, коли прем'єр розмовляв з кандидатом від правлячої Ліберально-демократичної партії у рибальському порту в місті Вакаяма.

Japan’s Prime Minister Fumio Kishida evacuated after blast at speech in Wakayama#Japan #FumioKishida pic.twitter.com/7ch1m4oon7 — Jaya Mishra (@anchorjaya) April 15, 2023

Після інциденту Кісіда негайно поїхав на автомобілі, а чоловіка заарештували на місці події.

За інформацією Kyodo News, ймовірно димова шашка була кинута з натовпу, в якому перебували кілька сотень людей.

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Нагадаємо: У липні минулого року колишній прем’єр-міністр Японії Сіндзо Абе помер після того, як його розстріляли на політичному заході.