Під час виступу прем'єра Японії пролунав вибух: він не постраждав

Під час передвиборчого заходу за участю прем'єр-міністра Японії Фуміо Кісіди у Вакаямі пролунав вибух, прем'єр не постраждав.

Джерело: японське інформаційне агентство Kyodo News

Деталі: Під час візиту Фуміо Кісіди на захід Японії пролунав вибух, від якого прем'єр не постраждав, пише видання. Зазначається, що у Кісіду невідомий чоловік намагався кинути, ймовірно, димову шашку.

Інцидент стався, коли прем'єр розмовляв з кандидатом від правлячої Ліберально-демократичної партії у рибальському порту в місті Вакаяма.

Japan’s Prime Minister Fumio Kishida evacuated after blast at speech in Wakayama#Japan #FumioKishida pic.twitter.com/7ch1m4oon7