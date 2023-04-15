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Во время выступления премьера Японии прогремел взрыв: он не пострадал

"Украинская правда"Суббота, 15 апреля 2023, 07:58
Во время выступления премьера Японии прогремел взрыв: он не пострадал
Задержание злоумышленника на мероприятии с участием премьера Японии. Скриншот из видео

Во время предвыборного мероприятия с участием премьер-министра Японии Фумио Кисиды в Вакаяме прогремел взрыв, премьер не пострадал.

Источник: японское информационное агентство Kyodo News

Детали: Во время визита Фумио Кисиды на запад Японии прогремел взрыв, от которого премьер не пострадал, пишет издание. Отмечается, что в Кисиду неизвестный мужчина пытался бросить, вероятно, дымовую шашку.

Инцидент произошел, когда премьер разговаривал с кандидатом от правящей Либерально-демократической партии в рыбацком порту в городе Вакаяма.

После инцидента Кисида немедленно уехал на автомобиле, а мужчину арестовали на месте происшествия.

По информации Kyodo News, вероятно дымовая шашка была брошена из толпы, в которой находились несколько сотен человек.

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Напомним: В июле прошлого года бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ умер после того, как его расстреляли на политическом мероприятии.

Темы: Япониявзрыв
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