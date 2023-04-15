Во время выступления премьера Японии прогремел взрыв: он не пострадал

Задержание злоумышленника на мероприятии с участием премьера Японии. Скриншот из видео

Во время предвыборного мероприятия с участием премьер-министра Японии Фумио Кисиды в Вакаяме прогремел взрыв, премьер не пострадал.

Источник: японское информационное агентство Kyodo News

Детали: Во время визита Фумио Кисиды на запад Японии прогремел взрыв, от которого премьер не пострадал, пишет издание. Отмечается, что в Кисиду неизвестный мужчина пытался бросить, вероятно, дымовую шашку.

Инцидент произошел, когда премьер разговаривал с кандидатом от правящей Либерально-демократической партии в рыбацком порту в городе Вакаяма.

Japan’s Prime Minister Fumio Kishida evacuated after blast at speech in Wakayama#Japan #FumioKishida pic.twitter.com/7ch1m4oon7 — Jaya Mishra (@anchorjaya) April 15, 2023

После инцидента Кисида немедленно уехал на автомобиле, а мужчину арестовали на месте происшествия.

По информации Kyodo News, вероятно дымовая шашка была брошена из толпы, в которой находились несколько сотен человек.

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Напомним: В июле прошлого года бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ умер после того, как его расстреляли на политическом мероприятии.