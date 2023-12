Во время выступления премьера Японии прогремел взрыв: он не пострадал

Во время предвыборного мероприятия с участием премьер-министра Японии Фумио Кисиды в Вакаяме прогремел взрыв, премьер не пострадал.

Источник: японское информационное агентство Kyodo News

Детали: Во время визита Фумио Кисиды на запад Японии прогремел взрыв, от которого премьер не пострадал, пишет издание. Отмечается, что в Кисиду неизвестный мужчина пытался бросить, вероятно, дымовую шашку.

Инцидент произошел, когда премьер разговаривал с кандидатом от правящей Либерально-демократической партии в рыбацком порту в городе Вакаяма.

Japan’s Prime Minister Fumio Kishida evacuated after blast at speech in Wakayama#Japan #FumioKishida pic.twitter.com/7ch1m4oon7