Росіяни втратили ще пів тисячі вояк
Субота, 15 квітня 2023, 08:27
Протягом доби 14 квітня Росія втратила 460 вояк та артсистему.
Джерело: Генштаб
Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 15.04.23 орієнтовно склали:
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- особового складу ‒ близько 181550 (+460) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 3653 (+3) од,
- бойових броньованих машин ‒ 7073 (+4) од,
- артилерійських систем – 2785 (+1) од,
- РСЗВ – 535 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 283 (+0) од,
- літаків – 307 (+0) од,
- гелікоптерів – 293 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2339 (+0),
- крилаті ракети ‒ 911 (+0),
- кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5646 (+6) од,
- спеціальна техніка ‒ 324 (+3).
Дані уточнюються.