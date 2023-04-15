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Масштабні підтоплення зафіксували у трьох областях

Роман ПетренкоСубота, 15 квітня 2023, 09:39
Масштабні підтоплення зафіксували у трьох областях
фото дснс

Наразі спостерігається сезонне підняття рівня води в межах річок Дніпро, Десна, Сейм, Прип’ять, Горинь та Західний Буг на територіях Волинської, Київської, Рівненської, Черкаської та Чернігівської областей.

Джерело: ДСНС

Деталі: У Волинській, Рівненській та Черкаській областях підтоплено понад 10 тис. 500 га сільгоспугідь.

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Порушено транспортне сполучення до 30 населених пунктів: Чернігівська – 29 та Київська – 1. Організовано об’їзд до цих населених пунктів.

Рятувальники вже відкачали близько 10 тис. м куб. води з 74 домогосподарств.

Для моніторингу та координації дій у Київській та Чернігівській областях задіяно мобільні оперативні групи ДСНС, якими здійснюється повітряна розвідка підтоплених територій із застосуванням БПЛА.

ВІДЕО ДНЯ

З інших областей до Чернігівської області додатково направлено 5 болотоходів "Богун" та два плавзасоби.

Теми: погодаводаРівненська областьВолинська область
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