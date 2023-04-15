Масштабные подтопления зафиксировали в трех областях

Сейчас наблюдается сезонное поднятие уровня воды в пределах рек Днепр, Десна, Сейм, Припять, Горынь и Западный Буг на территориях Волынской, Киевской, Ровенской, Черкасской и Черниговской областей.

Источник: ГСЧС

Детали: В Волынской, Ровенской и Черкасской областях подтоплено более 10 тыс. 500 га сельхозугодий.

Реклама:

Нарушено транспортное сообщение до 30 населенных пунктов: Черниговская - 29 и Киевская - 1. Организован объезд к этим населенным пунктам.

Спасатели уже откачали около 10 тыс. м куб. воды из 74 домохозяйств.

Для мониторинга и координации действий в Киевской и Черниговской областях задействованы мобильные оперативные группы ГСЧС, которыми осуществляется воздушная разведка подтопленных территорий с применением БПЛА.

ВИДЕО ДНЯ

Из других областей в Черниговскую область дополнительно направлено 5 болотоходов "Богун" и два плавсредства.