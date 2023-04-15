Коригувальник, який наводив "Калібри" на Миколаїв, отримав 11,5 років в’язниці

Тюремний строк на 11,5 років отримав інформатор ФСБ, який коригував ракетні удари по Миколаєву російськими крилатими ракетами "Калібр" і діяв у районах на півдні України.

Джерело: СБУ

Деталі: Зазначається, що він також збирав розвіддані про місця базування та переміщення підрозділів Сил оборони на території регіону.

Насамперед коригувальник намагався виявити бойові позиції артилерії та системи протиповітряної оборони ЗСУ.

Як встановили слідчі, ворожим інформатором виявився мешканець обласного центру. На початку літа минулого року російська спецслужба залучила його до негласної співпраці.

У поле зору ворога він потрапив на одному із прокремлівських Телеграм-каналів, де регулярно виправдовував російську збройну агресію проти України.

Під час обшуку у зловмисника виявлено мобільний телефон, який він використовував для комунікації з окупантами.

ВІДЕО ДНЯ

Співробітники Служби безпеки затримали зловмисника на початку серпня під час контрдиверсійних заходів на Миколаївщині.