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Корректировщик, который наводил "Калибры" на Николаев, получил 11,5 лет тюрьмы

Роман ПетренкоСуббота, 15 апреля 2023, 13:00
Корректировщик, который наводил Калибры на Николаев, получил 11,5 лет тюрьмы
фото сбу

Тюремный срок на 11,5 лет получил информатор ФСБ, который корректировал ракетные удары по Николаеву российскими крылатыми ракетами "Калибр", и действовал в районах на юге Украины.

Источник: СБУ

Детали: Отмечается, что он также собирал разведданные о местах базирования и перемещения подразделений Сил обороны на территории региона.

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Прежде всего корректировщик пытался выявить боевые позиции артиллерии и системы противовоздушной обороны ВСУ.

Как установили следователи, вражеским информатором оказался житель областного центра. В начале лета прошлого года российская спецслужба привлекла его к негласному сотрудничеству.

В поле зрения врага он попал на одном из прокремлевских Телеграм-каналов, где регулярно оправдывал российскую вооруженную агрессию против Украины.

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Во время обыска у злоумышленника обнаружен мобильный телефон, который он использовал для коммуникации с оккупантами.

Сотрудники Службы безопасности задержали злоумышленника в начале августа во время контрдиверсионных мероприятий на Николаевщине.

Темы: войнашпионажРосcияоккупация
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