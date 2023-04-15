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Німеччина закликала ЄС до санкцій проти атомної енергетики Росії

"Європейська правда"Субота, 15 квітня 2023, 17:09
Німеччина закликала ЄС до санкцій проти атомної енергетики Росії
ілюстративне фото Getty Images

Уряд Німеччини на тлі російського збройного вторгнення в Україну виступив за введення санкцій Євросоюзу щодо атомної промисловості Росії.

Про це заявив віцеканцлер Німеччини Роберт Габек, пише "Європейська правда" з посиланням на DW.

"Ми бачили, що Росія цілеспрямовано використовує залежність у сфері енергетики для чинення тиску. Тому федеральний уряд закликав Єврокомісію запровадити санкції і щодо цивільного атомного сектора. Це має стати частиною наступного  санкційного пакета", – заявив Габек.

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На думку Габека, Євросоюзу потрібно посилювати незалежність від Росії. "Ми вже далеко просунулися в багатьох сферах, зокрема й у сфері енергетики. Залишився лише атомний сектор", – зазначив він.

Росія, серед іншого, постачає уран для паливних стрижнів атомних електростанцій і зберігає на своїй території радіоактивні відходи.

За словами Габека, пріоритетне ставлення до російської атомної промисловості нічим не може бути виправдане. "Ядерна технологія – винятково чутлива сфера, і Росія тут більше не може сприйматися як надійний партнер", – наголосив він.

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Віцеканцлер Німеччини вважає, що в питанні санкцій щодо російської атомної енергетики потрібен перехідний період. "Але важливо почати і не боятися рішучих дій і в цій сфері", – зазначив він.

Нагадаємо, цього тижня Міністерство фінансів США оголосило про черговий пакет санкцій проти РФ, в том числі проти компаній, пов'язаних з державною корпорацією "Росатом".

Йдеться про санкції щодо пов’язаних із "Росатомом" структур, зокрема "Ковровського механічного заводу", "Русатом Оверсіз" (відповідає за закордонні проєкти) та "Атомстрой" (головна організація "Росатому", що відповідає за матеріаловедення).

Теми: НімеччинаЄСсанкціїРосія
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