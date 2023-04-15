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Германия призвала ЕС к санкциям против атомной энергетики России

"Европейская правда"Суббота, 15 апреля 2023, 17:09
Германия призвала ЕС к санкциям против атомной энергетики России
иллюстративное фото Getty Images

Правительство Германии на фоне российского вооруженного вторжения в Украину выступило за введение санкций Евросоюза в отношении атомной промышленности России.

Об этом заявил вице-канцлер Германии Роберт Габек, пишет "Европейская правда" со ссылкой на DW.

"Мы видели, что Россия целенаправленно использует зависимость в сфере энергетики для оказания давления. Поэтому федеральное правительство призвало Еврокомиссию ввести санкции и в отношении гражданского атомного сектора. Это должно стать частью следующего санкционного пакета", – заявил Габек.

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По мнению Габека, Евросоюзу нужно усиливать независимость от России. "Мы уже далеко продвинулись во многих сферах, в том числе и в сфере энергетики. Остался только атомный сектор", – отметил он.

Россия, среди прочего, поставляет уран для топливных стержней атомных электростанций и хранит на своей территории радиоактивные отходы.

По словам Габека, приоритетное отношение к российской атомной промышленности ничем не может быть оправдано. "Ядерная технология – исключительно чувствительная сфера, и Россия здесь больше не может восприниматься как надежный партнер", – подчеркнул он.

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Вице-канцлер Германии считает, что в вопросе санкций в отношении российской атомной энергетики нужен переходный период. "Но важно начать и не бояться решительных действий и в этой сфере", – отметил он.

Напомним, на этой неделе Министерство финансов США объявило об очередном пакете санкций против РФ, в том числе против компаний, связанных с государственной корпорацией "Росатом".

Речь идет о санкциях в отношении связанных с "Росатомом" структур, в частности "Ковровского механического завода", "Русатом Оверсиз" (отвечает за зарубежные проекты) и "Атомстрой" (главная организация "Росатома", отвечающая за материаловедение).

Темы: ГерманияЕСсанкцииРосcия
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