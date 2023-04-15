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Польща заборонила імпорт зерна та іншої сільськогосподарської продукції з України

"Європейська правда"Субота, 15 квітня 2023, 18:43
Польща заборонила імпорт зерна та іншої сільськогосподарської продукції з України
ілюстративне фото Pixabay

Польський уряд вирішив заборонити імпорт зерна та іншої сільськогосподарської продукції з України, щоб захистити польський аграрний сектор.

Відповідне розпорядження опублікував міністр розвитку і технологій Вальдемар Буда, пише "Європейська правда".

"Згідно з директивним рішенням Ради міністрів, я щойно підписав розпорядження про заборону імпорту сільськогосподарської продукції з України", – написав Буда в Twitter, опублікувавши документ.

До переліку заборонених продуктів увійшли зернові, молоко, яйця та м'ясо птиці.

Лідер керівної партії "Право і справедливість" Ярослав Качинський під час суботнього з'їзду оголосив про введення заборони на імпорт зерна та десятків інших видів продуктів харчування з України до Польщі. "Від зерна до медової продукції", – зазначив він.

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В опублікованій в суботу інформації про поточну ситуацію в аграрному секторі зазначено, що "Рада міністрів обговорила поточну ситуацію на сільськогосподарському ринку і негативні наслідки російської агресії в цій сфері". Міністр сільського господарства і розвитку села представив поточні проблеми, пов'язані з надходженням сільськогосподарської продукції з України.

Повідомляється, що "члени Ради міністрів під головуванням прем'єр-міністра Матеуша Моравецького обговорили можливі рішення та офіційні дії, які Польща може вжити для захисту польських фермерів та споживачів". Були також розглянуті потенційні дії щодо стабілізації сільськогосподарського ринку, йдеться у повідомленні.

"Рада міністрів уповноважила міністра сільського господарства і розвитку села та міністра розвитку і технологій видати відповідні правові акти для захисту польського сільськогосподарського ринку від дестабілізації – в тому числі тимчасову заборону на імпорт сільськогосподарської та харчової продукції з України", – йдеться у заяві.

Було зазначено, що "відповідні міністри перебувають у постійному контакті з українською владою з метою вирішення складної ситуації, пов'язаної з дестабілізацією на сільськогосподарському ринку".

Постанова набуде чинності з дня її опублікування. У ній вказано, що "до 30 червня 2023 року встановлюється заборона на імпорт на територію Республіки Польща товарів, що походять з території України або ввозяться з території України, перелічених у додатку до цієї постанови".

Раніше повідомлялося, що міністри сільського господарства України та Польщі у понеділок зустрінуться на території Польщі для підписання угоди щодо подальшого експорту українського зерна, що спричиняє значне невдоволення польських фермерів.

Про те, як експорт українського зерна спричинив напругу у відносинах України і Польщі, "ЄвроПравда" розповідала у статті "Небезпечне зерно". Також читайте: Уроки зернової кризи: як Україна має реагувати на протести фермерів з ЄС.

Теми: Польщазерно
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