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Польша запретила импорт зерна и другой сельскохозяйственной продукции из Украины

"Европейская правда"Суббота, 15 апреля 2023, 18:43
Польша запретила импорт зерна и другой сельскохозяйственной продукции из Украины
иллюстративное фото Pixabay

Польское правительство решило запретить импорт зерна и другой сельскохозяйственной продукции из Украины, чтобы защитить польский аграрный сектор.

Соответствующее распоряжение опубликовал министр развития и технологий Вальдемар Буда, пишет "Европейская правда".

"Согласно директивному решению Совета министров, я только что подписал распоряжение о запрете импорта сельскохозяйственной продукции из Украины", – написал Буда в Twitter, опубликовав документ.

В перечень запрещенных продуктов вошли зерновые, молоко, яйца и мясо птицы.

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Лидер правящей партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский во время субботнего съезда объявил о введении запрета на импорт зерна и десятков других видов продуктов питания из Украины в Польшу. "От зерна до медовой продукции", – отметил он.

В опубликованной в субботу правительство информации о текущей ситуации в аграрном секторе указано, что "Совет министров обсудил текущую ситуацию на сельскохозяйственном рынке и негативные последствия российской агрессии в этой сфере". Министр сельского хозяйства и развития села представил текущие проблемы, связанные с поступлением сельскохозяйственной продукции из Украины.

Сообщается, что "члены Совета министров под председательством премьер-министра Матеуша Моравецкого обсудили возможные решения и официальные действия, которые Польша может предпринять для защиты польских фермеров и потребителей". Были также рассмотрены потенциальные действия по стабилизации сельскохозяйственного рынка, говорится в сообщении.

"Совет министров уполномочил министра сельского хозяйства и развития села и министра развития и технологий выдать соответствующие правовые акты для защиты польского сельскохозяйственного рынка от дестабилизации – в том числе временный запрет на импорт сельскохозяйственной и пищевой продукции из Украины", – говорится в заявлении.

Было отмечено, что "соответствующие министры находятся в постоянном контакте с украинскими властями с целью решения сложной ситуации, связанной с дестабилизацией на сельскохозяйственном рынке".

Постановление вступит в силу со дня его опубликования. В нем указано, что "до 30 июня 2023 года устанавливается запрет на импорт на территорию Республики Польша товаров, происходящих с территории Украины или ввозимых с территории Украины, перечисленных в приложении к настоящему постановлению".

Ранее сообщалось, что министры сельского хозяйства Украины и Польши в понедельник встретятся на территории Польши для подписания соглашения о дальнейшем экспорте украинского зерна, что вызывает значительное недовольство польских фермеров.

Темы: Польшазерно
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