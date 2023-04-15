Витік секретної інформації у США не вплинув на співпрацю з союзниками - Блінкен

Витік надсекретних даних військової розвідки Сполучених Штатів не вплинув на співпрацю країни з її союзниками.

Про це заявив державний секретар США Ентоні Блінкен, пише "Європейська правда" з посиланням на Sky News.

"Виходячи з розмов, які я мав, я не почув нічого, що могло б вплинути на нашу співпрацю з союзниками і партнерами", – сказав він, додавши, що почув "вдячність" за кроки, які зробив Вашингтон.

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21-річний військовослужбовець ВПС Національної гвардії США Джек Тейшейра цього тижня був звинувачений у витоку надсекретних даних військової розвідки, і йому було пред'явлено звинувачення в незаконному копіюванні і передачі секретних матеріалів.

Вважається, що цей витік є найсерйознішим порушенням безпеки США відтоді, як у 2010 році на сайті WikiLeaks з'явилося понад 700 000 документів, відеозаписів і дипломатичних телеграм.

Тейшейру ідентифікували як можливого винуватця "зливу" секретних документів. За даними ЗМІ, він був адміністратором онлайн-групи, в якій поширював таємні розвідувальні дані Пентагону, зокрема про обороноздатність України.

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Як відомо, протягом останніх тижнів у соцмережах опублікували величезну кількість документів американської розвідки. У зв'язку з цим Мін'юст США розпочав розслідування витоку, що може тривати кілька місяців.

Державний департамент США стверджує, що інцидент із публікацією секретних документів американського міністерства оборони не вплине на підтримку України в її війні з Росією.

Детально про витік секретних документів читайте у статті Військова (не)таємниця: що відомо про витік секретних документів США або дивіться нове відео "ЄвроПравди".