Витік секретної інформації у США не вплинув на співпрацю з союзниками - Блінкен

Витік надсекретних даних військової розвідки Сполучених Штатів не вплинув на співпрацю країни з її союзниками.

Про це заявив державний секретар США Ентоні Блінкен, пише "Європейська правда" з посиланням на Sky News.

"Виходячи з розмов, які я мав, я не почув нічого, що могло б вплинути на нашу співпрацю з союзниками і партнерами", – сказав він, додавши, що почув "вдячність" за кроки, які зробив Вашингтон.

21-річний військовослужбовець ВПС Національної гвардії США Джек Тейшейра цього тижня був звинувачений у витоку надсекретних даних військової розвідки, і йому було пред'явлено звинувачення в незаконному копіюванні і передачі секретних матеріалів.

Вважається, що цей витік є найсерйознішим порушенням безпеки США відтоді, як у 2010 році на сайті WikiLeaks з'явилося понад 700 000 документів, відеозаписів і дипломатичних телеграм.

Тейшейру ідентифікували як можливого винуватця "зливу" секретних документів. За даними ЗМІ, він був адміністратором онлайн-групи, в якій поширював таємні розвідувальні дані Пентагону, зокрема про обороноздатність України.

Як відомо, протягом останніх тижнів у соцмережах опублікували величезну кількість документів американської розвідки. У зв'язку з цим Мін'юст США розпочав розслідування витоку, що може тривати кілька місяців.

ВІДЕО ДНЯ

Державний департамент США стверджує, що інцидент із публікацією секретних документів американського міністерства оборони не вплине на підтримку України в її війні з Росією.

Детально про витік секретних документів читайте у статті Військова (не)таємниця: що відомо про витік секретних документів США або дивіться нове відео "ЄвроПравди".