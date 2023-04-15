Утечка секретной информации в США не повлияла на сотрудничество с союзниками - Блинкен

Утечка сверхсекретных данных военной разведки Соединенных Штатов не повлияла на сотрудничество страны с ее союзниками.

Об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен, пишет "Европейская правда" со ссылкой на Sky News.

"Исходя из разговоров, которые у меня были, я не услышал ничего, что могло бы повлиять на наше сотрудничество с союзниками и партнерами", – сказал он, добавив, что услышал "благодарность" за предпринятые Вашингтоном шаги.

21-летний военнослужащий ВВС Национальной гвардии США Джек Тейшейра на этой неделе был обвинен в утечке сверхсекретных данных военной разведки, и ему было предъявлено обвинение в незаконном копировании и передаче секретных материалов.

Считается, что эта утечка является самым серьезным нарушением безопасности США с тех пор, как в 2010 году на сайте WikiLeaks появилось более 700 000 документов, видеозаписей и дипломатических телеграмм.

Тейшейру идентифицировали как возможного виновника "слива" секретных документов. По данным СМИ, он был администратором онлайн-группы, в которой распространял тайные разведывательные данные Пентагона, в частности об обороноспособности Украины.

Как известно, в течение последних недель в соцсетях опубликовали огромное количество документов американской разведки. В связи с этим Минюст США начал расследование утечки, которое может длиться несколько месяцев.

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Государственный департамент США утверждает, что инцидент с публикацией секретных документов американского министерства обороны не повлияет на поддержку Украины в ее войне с Россией.

Подробно об утечке секретных документов читайте в статье Военная (не)тайна: что известно об утечке секретных документов США или смотрите в новом видео "ЕвроПравды".