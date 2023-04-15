На Херсонщині 18-річний хлопець втратив пальці: намагався роздивитись гранатомет
Субота, 15 квітня 2023, 22:20
На Херсонщині 18-річний хлопець дістав поранення через необережне поводження зі знайденим ручним гранатометом.
Джерело: Херсонська ОВА
Дослівно: "Подія сталася сьогодні у Петропавлівці Новоолександрівської громади.
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18-річний хлопець знайшов невідомий ручний гранатомет та приніс його додому. Він вирішив ближче роздивитися знахідку й випадково вистрілив зі зброї.
Внаслідок цього місцевий житель дістав осколкові поранення кистей та втратив два пальці. Пораненого шпиталізували, медики надають йому необхідну допомогу".