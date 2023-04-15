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На Херсонщині 18-річний хлопець втратив пальці: намагався роздивитись гранатомет

Катерина ТищенкоСубота, 15 квітня 2023, 22:20
На Херсонщині 18-річний хлопець втратив пальці: намагався роздивитись гранатомет
Петропавлівка на Херсонщині, Google maps

На Херсонщині 18-річний хлопець дістав поранення через необережне поводження зі знайденим ручним гранатометом.

Джерело: Херсонська ОВА

Дослівно: "Подія сталася сьогодні у Петропавлівці Новоолександрівської громади.

18-річний хлопець знайшов невідомий ручний гранатомет та приніс його додому. Він вирішив ближче роздивитися знахідку й випадково вистрілив зі зброї. 

Внаслідок цього місцевий житель дістав осколкові поранення кистей та втратив два пальці. Пораненого шпиталізували, медики надають йому необхідну допомогу".

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Теми: Херсонська областьзброя
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