На Херсонщине 18-летний парень потерял пальцы: пытался рассмотреть гранатомет

На Херсонщине 18-летний парень получил ранения из-за неосторожного обращения с найденным ручным гранатометом.

Источник: Херсонская ОГА

Дословно: "Происшествие случилось сегодня в Петропавловке Новоалександровской общины.

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18-летний парень нашел неизвестный ручной гранатомет и принес его домой. Он решил поближе рассмотреть находку и случайно выстрелил из оружия.

В результате местный житель получил осколочные ранения кистей и потерял два пальца. Раненого госпитализировали, медики оказывают ему необходимую помощь".