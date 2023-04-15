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На Херсонщине 18-летний парень потерял пальцы: пытался рассмотреть гранатомет

Катерина ТищенкоСуббота, 15 апреля 2023, 22:20
На Херсонщине 18-летний парень потерял пальцы: пытался рассмотреть гранатомет
Петропавловка в Херсонской области, Google maps

На Херсонщине 18-летний парень получил ранения из-за неосторожного обращения с найденным ручным гранатометом.

Источник: Херсонская ОГА

Дословно: "Происшествие случилось сегодня в Петропавловке Новоалександровской общины.

18-летний парень нашел неизвестный ручной гранатомет и принес его домой. Он решил поближе рассмотреть находку и случайно выстрелил из оружия. 

В результате местный житель получил осколочные ранения кистей и потерял два пальца. Раненого госпитализировали, медики оказывают ему необходимую помощь".

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Темы: Херсонская областьоружие
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