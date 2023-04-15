На Львівщині жінка нацькувала пса на поліцейських і била мачете по їхньому авто

На Львівщині затримали нетверезу громадянку, яка втекла з місця ДТП та нападала з мачете на поліцейських.

Джерело: поліція Львівської області

Деталі: 46-річна мешканка одного з сіл Стрийського району пошкодила службовий автомобіль правоохоронців, завдавши по ньому кілька ударів великим ножем.

Дослівно: "Сьогодні, 15 квітня, близько 12.30 на оперативну лінію 102 за допомогою звернувся мешканець одного із сіл Стрийського району. За словами заявника, його сусідка, виїжджаючи зі свого подвір’я автомобілем "Пежо", вчинила ДТП (зіткнулась із сусідською огорожею), після чого поїхала у невідомому керунку. На щастя, потерпілих внаслідок аварії не було.

До розшуку "Пежо" були задіяні співробітники Стрийського районного управління поліції і невдовзі екіпаж відділу реагування патрульної поліції виявив його на одній із вулиць села.

Побачивши правоохоронців, зловмисниця почала втікати до свого будинку. На законні вимоги поліцейських вона не реагувала, натомість натравила на правоохоронців свого пса бійцівської породи, погрожувала фізичною розправою та кілька разів вдарила мачете по службовому автомобілю".

Більше деталей: Застосувавши спецзасоби, поліцейські затримали зловмисницю в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Було проведене медичне освідчення, яке підтвердило, що затримана перебуває у стані алкогольного сп’яніння.

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Щодо жінки відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України. Окрім того, її буде притягнуто до адміністративної відповідальності за: керування транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння, скоєння ДТП, залишення місця ДТП, керування транспортним засобом без відповідних документів та дрібне хуліганство.