Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

На Львовщине женщина натравила пса на полицейских и била мачете по их авто

Катерина ТищенкоСуббота, 15 апреля 2023, 23:14
На Львовщине женщина натравила пса на полицейских и била мачете по их авто
фото полиции Львовщины

На Львовщине задержали нетрезвую гражданку, которая скрылась с места ДТП и нападала с мачете на полицейских.

Источник: полиция Львовской области

Детали: 46-летняя жительница одного из сел Стрыйского района повредила служебный автомобиль правоохранителей, нанеся по нему несколько ударов большим ножом.

Реклама:

Дословно: "Сегодня, 15 апреля, около 12.30 на оперативную линию 102 за помощью обратился житель одного из сел Стрыйского района. По словам заявителя, его соседка, выезжая со своего двора автомобилем "Пежо", совершила ДТП (столкнулась с соседским забором), после чего уехала в неизвестном направлении. К счастью, пострадавших в результате аварии не было.

К розыску "Пежо" были задействованы сотрудники Стрыйского районного управления полиции и вскоре экипаж отдела реагирования патрульной полиции обнаружил его на одной из улиц села.

Увидев правоохранителей, злоумышленница начала убегать к своему дому. На законные требования полицейских она не реагировала, зато натравила на правоохранителей своего пса бойцовской породы, угрожала физической расправой и несколько раз ударила мачете по служебному автомобилю".

ВИДЕО ДНЯ

Больше деталей: Применив спецсредства, полицейские задержали злоумышленницу в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Было проведено медицинское освидетельствование, которое подтвердило, что задержанная находится в состоянии алкогольного опьянения.

В отношении женщины открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины. Кроме того, она будет привлечена к административной ответственности за: управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, совершение ДТП, оставление места ДТП, управление транспортным средством без соответствующих документов и мелкое хулиганство.

Темы: Львовщинаполиция
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Зеленский уволил главу Тернопольской облгосадминистрации Труша

Умеров: С такими запасами ракет РФ может и будет продолжить атаки по Украине

Кулеба: Хочу, чтобы звуки взрывов в Украине услышали во всем мире − это то, что действительно говорит Россия

обновленоУтренняя атака на Украину: по меньшей мере 23 погибших и ,олее 100 раненых

видеоРоссия запустила 110 ракет, но мы обязательно дадим ответ - Зеленский

обновлено, фотоВ Киеве обломки упали в нескольких районах, есть возгорание многоэтажки и раненые - КГВА

Все новости...
Львовщина
ОГП: Военный командир на Львовщине заставлял подчиненных строить себе дом
В Славском людей, застрявших на канатке, спускали по веревкам
На Львовщине разоблачили банду рэкетиров: выбивали деньги, прикрываясь статусом военных
Последние новости
15:26
Перенес -50°C: в Париже в шасси прилетевшего из Алжира самолета обнаружили едва живого мужчину
15:25
Зеленский уволил главу Тернопольской облгосадминистрации Труша
15:21
Цены на нефть восстанавливаются после резкого падения
15:19
фото, видеоБизнесмен пытался подкупить одного из руководителей ГСУ ГБР полумиллионом долларов
15:13
Польша привела ПВО в состояние повышенной готовности из-за объекта, залетевшего из Украины
15:06
Связи книжного бизнеса с россиянами: журналисты и OSINT-специалисты провели расследование
15:05
Во Львове из-за ракетного удара погиб известный баскетболист
14:58
Умеров: С такими запасами ракет РФ может и будет продолжить атаки по Украине
14:49
обновленоВ Украине объявили масштабную воздушную тревогу: враг выпустил крылатые ракеты
14:41
фотоУченые создали на 3D-принтере устройство для тестирования лекарств: это может прекратить тесты на животных
Все новости...
Реклама: