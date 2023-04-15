На Львовщине женщина натравила пса на полицейских и била мачете по их авто

На Львовщине задержали нетрезвую гражданку, которая скрылась с места ДТП и нападала с мачете на полицейских.

Источник: полиция Львовской области

Детали: 46-летняя жительница одного из сел Стрыйского района повредила служебный автомобиль правоохранителей, нанеся по нему несколько ударов большим ножом.

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Дословно: "Сегодня, 15 апреля, около 12.30 на оперативную линию 102 за помощью обратился житель одного из сел Стрыйского района. По словам заявителя, его соседка, выезжая со своего двора автомобилем "Пежо", совершила ДТП (столкнулась с соседским забором), после чего уехала в неизвестном направлении. К счастью, пострадавших в результате аварии не было.

К розыску "Пежо" были задействованы сотрудники Стрыйского районного управления полиции и вскоре экипаж отдела реагирования патрульной полиции обнаружил его на одной из улиц села.

Увидев правоохранителей, злоумышленница начала убегать к своему дому. На законные требования полицейских она не реагировала, зато натравила на правоохранителей своего пса бойцовской породы, угрожала физической расправой и несколько раз ударила мачете по служебному автомобилю".

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Больше деталей: Применив спецсредства, полицейские задержали злоумышленницу в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Было проведено медицинское освидетельствование, которое подтвердило, что задержанная находится в состоянии алкогольного опьянения.

В отношении женщины открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины. Кроме того, она будет привлечена к административной ответственности за: управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, совершение ДТП, оставление места ДТП, управление транспортным средством без соответствующих документов и мелкое хулиганство.