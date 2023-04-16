Міноборони РФ дало вказівку мобілізувати колаборантів на ТОТ – спротив
Неділя, 16 квітня 2023, 04:15
На захоплених росіянами територіях працівників окупаційних адміністрацій готують до мобілізації.
Джерело: Центр національного спротиву
Дослівно: "Так звані районні адміністрації окупантів на тимчасово окупованих територіях України отримали вказівку передати списки власників російських паспортів до місцевих "військкоматів".
Деталі: За даними ЦНС, відповідну вказівку розіслало міністерство оборони РФ. Її необхідно виконати до 18 квітня.
У центрі зазначають, що списки необхідно подати в електронному форматі, а також зібрати копії документів усіх працівників окупаційних адміністрацій та передати до місцевих так званих "військкоматів".
При цьому, нагадують у ЦНС, лише на ТОТ Донеччини окупанти створили 23 своїх "військкомати".