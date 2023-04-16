Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Міноборони РФ дало вказівку мобілізувати колаборантів на ТОТ – спротив

Ольга Глущенко Неділя, 16 квітня 2023, 04:15
Міноборони РФ дало вказівку мобілізувати колаборантів на ТОТ – спротив
Ілюстративне фото: Getty Images

На захоплених росіянами територіях працівників окупаційних адміністрацій готують до мобілізації.

Джерело: Центр національного спротиву

Дослівно: "Так звані районні адміністрації окупантів на тимчасово окупованих територіях України отримали вказівку передати списки власників російських паспортів до місцевих "військкоматів".

Деталі: За даними ЦНС, відповідну вказівку розіслало міністерство оборони РФ. Її необхідно виконати до 18 квітня.

У центрі зазначають, що списки необхідно подати в електронному форматі, а також зібрати копії документів усіх працівників окупаційних адміністрацій та передати до місцевих так званих "військкоматів".

При  цьому, нагадують у ЦНС, лише на ТОТ Донеччини окупанти створили 23 своїх "військкомати".

Теми: окупаціямобілізаціяРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Одного священика УПЦ МП вдалось обміняти на 28 українських військових – глава СБУ

Буданов відреагував на "заочний арешт" від РФ: Мені приємно

Спроба викрасти літак РФ, яка закінчилась обстрілом: СБУ оголосила підозру ексрозвіднику

Митрополит Павло поскаржився, що не має світла вдома зарядити електронний браслет

Орбан обурився через заяву генсека НАТО про майбутнє України в Альянсі

Зеленський провів Ставку: розвідка доповіла про плани росіян, увага до розподілу зброї

Усі новини...
окупація
Окупанти в Севастополі готують "протипідводно-диверсійну оборону"
Коригувальник, який наводив "Калібри" на Миколаїв, отримав 11,5 років в’язниці
У Маріуполі пролунали два потужних вибухи – Андрющенко
Останні новини
18:36
У Мін'юсті пояснили, як розлучитись під час війни і чи треба для цього військовий квиток
18:28
По всій Україні – повітряна тривога
18:11
Литва вперше відключиться від енергомережі РФ у тестовому режимі
18:01
Статки власників luxury-брендів зросли на $93 мільярди на тлі попиту на предмети розкоші
17:47
Кремль хоче сформувати антиукраїнську коаліцію з ультралівих і ультраправих у Німеччині – WP
17:41
Понад 16 тисяч українських військових вже пройшли підготовку в рамках місії ЄС
17:36
МОН затвердило графік цьогорічних вступних іспитів до магістратури
17:33
відеоРосійські багатії накупили на Лазурному березі Франції вілл на "дачний кооператив"
17:28
Кремль після новин про майже повне ембарго на експорт до РФ пригрозив світовою кризою
17:10
Невдалий запуск ракети та розчарування від Tesla: статки Маска впали на $13 мільярдів
Усі новини...
Реклама: