Міноборони РФ дало вказівку мобілізувати колаборантів на ТОТ – спротив

На захоплених росіянами територіях працівників окупаційних адміністрацій готують до мобілізації.

Джерело: Центр національного спротиву

Дослівно: "Так звані районні адміністрації окупантів на тимчасово окупованих територіях України отримали вказівку передати списки власників російських паспортів до місцевих "військкоматів".

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Деталі: За даними ЦНС, відповідну вказівку розіслало міністерство оборони РФ. Її необхідно виконати до 18 квітня.

У центрі зазначають, що списки необхідно подати в електронному форматі, а також зібрати копії документів усіх працівників окупаційних адміністрацій та передати до місцевих так званих "військкоматів".

При цьому, нагадують у ЦНС, лише на ТОТ Донеччини окупанти створили 23 своїх "військкомати".