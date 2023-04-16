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Минобороны РФ дало указание мобилизовать коллаборационистов на ВОТ – сопротивление

Ольга ГлущенкоВоскресенье, 16 апреля 2023, 04:15
Минобороны РФ дало указание мобилизовать коллаборационистов на ВОТ – сопротивление
Иллюстративное фото: Getty Images

На захваченных россиянами территориях работников оккупационных администраций готовят к мобилизации.

Источник: Центр национального сопротивления

Дословно: "Так называемые районные администрации оккупантов на временно оккупированных территориях Украины получили указание передать списки владельцев российских паспортов в местные "военкоматы".

Детали: По данным ЦНС, соответствующее указание разослало министерство обороны РФ. Его необходимо выполнить до 18 апреля.

В центре отмечают, что списки необходимо подать в электронном формате, а также собрать копии документов всех работников оккупационных администраций и передать в местные так называемые "военкоматы".

При этом, напоминают в ЦНС, только на ВОТ Донецкой области оккупанты создали 23 своих "военкомата".

Темы: оккупациямобилизацияРосcия
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