Минобороны РФ дало указание мобилизовать коллаборационистов на ВОТ – сопротивление

На захваченных россиянами территориях работников оккупационных администраций готовят к мобилизации.

Источник: Центр национального сопротивления

Дословно: "Так называемые районные администрации оккупантов на временно оккупированных территориях Украины получили указание передать списки владельцев российских паспортов в местные "военкоматы".

Детали: По данным ЦНС, соответствующее указание разослало министерство обороны РФ. Его необходимо выполнить до 18 апреля.

В центре отмечают, что списки необходимо подать в электронном формате, а также собрать копии документов всех работников оккупационных администраций и передать в местные так называемые "военкоматы".

При этом, напоминают в ЦНС, только на ВОТ Донецкой области оккупанты создали 23 своих "военкомата".