Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Британська розвідка вказала на чергове свідчення "міжусобної боротьби" в РФ через війну

"Європейська правда"Неділя, 16 квітня 2023, 09:12

До участі у війні в Україні знову повернувся російський генерал-полковник, командувач повітряно-десантними військами Миайло Теплінський, якого на початку року з цієї посади звільнив начальник Генерального штабу збройних сил Росії Валерій Герасимов.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться в недільному огляді розвідувального співтовариства Міністерства оборони Великої Британії.

Командувач російського корпусу повітряно-десантних військ (ВДВ) Теплінський "із великою ймовірністю повернувся на головну роль в Україні", зазначається в огляді.

Реклама:

"Теплінський, імовірно, є одним з небагатьох російських генералів вищого рангу, якого широко поважають рядові військовослужбовці. Його нещодавня бурхлива кар'єра свідчить про сильну напруженість між угрупованнями в російському Генеральному штабі щодо військового підходу Росії в Україні", – вважають у британській розвідці.

Там додають, що роль Теплінського навряд чи обмежиться виключно підрозділами повітряно-десантних військ, "але він, найімовірніше, сприятиме зміцненню традиційної ролі корпусу як елітного війська".

Серед іншого, останніми днями сили російських ВДВ знову почали відігравати ключову роль у битві за Бахмут і, ймовірно, взяли на озброєння систему ТОС-1А "Солнцепек" із термобаричними пусковими установками ТОС-1А в секторі Кремінної.

ВІДЕО ДНЯ

Ще в січні британська розвідка повідомляла, що генерал-полковник Теплінський, ймовірно, був звільнений з посади одного з ключових російських оперативних командирів, що показувало розбіжності у російському керівництві.

Теми: Росіявійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

З аеропорту "Бориспіль" вилетів літак: тестують відновлення регулярних операцій

У Байдена пояснили різницю між жертвами війн в Україні та Газі

Зеленський анонсував онлайн-купівлю авто в "Дії": запрацює в ніч на 20 грудня

оновленоЗаступника голови Нацполіції Тишлека звільнили

США з союзниками захищатимуть від обстрілів торгові судна в Червоному морі 

інфографікаВ Україні поменшало тих, хто вірить у правильний розвиток справ у державі – опитування

Усі новини...
Росія
Президент Чехії: Перемогу Росії не можна допустити, підтримка України критично важлива
У центрі Москви запалали склади з майном російської залізниці
Росіян і білорусів допустили до міжнародних турнірів з бадмінтону
Останні новини
18:31
Зеленський: Я впевнений, що США нас не зрадять
18:30
Фахівець з міжнародних відносин очолив Держлісагентство
18:22
Росія має компенсувати "Нафтогазу" збитки в Криму – суд Британії 
18:18
У "Дії" можна буде подати скаргу на укриття або знайти найближче на інтерактивній мапі
18:14
На ставці просили додатково мобілізувати 450-500 тисяч людей − Зеленський
18:12
У кількох маршрутках Києва з'явилася можливість безготівкової оплати проїзду
18:06
Уряд Італії підтримав продовження військової допомоги Україні на 2024 рік
18:00
Уряд затвердив порядок роботи Держсистеми онлайн-моніторингу грального бізнесу
17:53
Окупанти викрали зі зоопарків на ТОТ рідкісних бенгальських тигрів
17:40
Посли G7 застерегли Україну від поспішних призначень у Рахункову палату
Усі новини...
Реклама: