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Британська розвідка вказала на чергове свідчення "міжусобної боротьби" в РФ через війну

"Європейська правда"Неділя, 16 квітня 2023, 09:12

До участі у війні в Україні знову повернувся російський генерал-полковник, командувач повітряно-десантними військами Миайло Теплінський, якого на початку року з цієї посади звільнив начальник Генерального штабу збройних сил Росії Валерій Герасимов.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться в недільному огляді розвідувального співтовариства Міністерства оборони Великої Британії.

Командувач російського корпусу повітряно-десантних військ (ВДВ) Теплінський "із великою ймовірністю повернувся на головну роль в Україні", зазначається в огляді.

"Теплінський, імовірно, є одним з небагатьох російських генералів вищого рангу, якого широко поважають рядові військовослужбовці. Його нещодавня бурхлива кар'єра свідчить про сильну напруженість між угрупованнями в російському Генеральному штабі щодо військового підходу Росії в Україні", – вважають у британській розвідці.

Там додають, що роль Теплінського навряд чи обмежиться виключно підрозділами повітряно-десантних військ, "але він, найімовірніше, сприятиме зміцненню традиційної ролі корпусу як елітного війська".

Серед іншого, останніми днями сили російських ВДВ знову почали відігравати ключову роль у битві за Бахмут і, ймовірно, взяли на озброєння систему ТОС-1А "Солнцепек" із термобаричними пусковими установками ТОС-1А в секторі Кремінної.

Ще в січні британська розвідка повідомляла, що генерал-полковник Теплінський, ймовірно, був звільнений з посади одного з ключових російських оперативних командирів, що показувало розбіжності у російському керівництві.

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Теми: Росіявійна
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