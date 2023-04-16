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Британская разведка указала на очередное свидетельство "междоусобной борьбы" в РФ из-за войны

"Европейская правда"Воскресенье, 16 апреля 2023, 09:12

К участию в войне в Украине снова вернулся российский генерал-полковник, командующий воздушно-десантными войсками Михаил Теплинский, которого в начале года с этой должности уволил начальник Генерального штаба вооруженных сил России Валерий Герасимов.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в воскресном обзоре разведывательного сообщества Министерства обороны Великобритании.

Командующий российского корпуса воздушно-десантных войск (ВДВ) Теплинский "с большой вероятностью вернулся на главную роль в Украине", отмечается в обзоре.

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"Теплинский, вероятно, является одним из немногих российских генералов высшего ранга, которого широко уважают рядовые военнослужащие. Его недавняя бурная карьера свидетельствует о сильной напряженности между группировками в российском Генеральном штабе относительно военного подхода России в Украине", – считают в британской разведке.

Там добавляют, что роль Теплинского вряд ли ограничится исключительно подразделениями воздушно-десантных войск, "но он, скорее всего, будет способствовать укреплению традиционной роли корпуса как элитного войска".

Среди прочего, в последние дни силы российских ВДВ снова начали играть ключевую роль в битве за Бахмут и, вероятно, взяли на вооружение систему ТОС-1А "Солнцепек" с термобарическими пусковыми установками ТОС-1А в секторе Кременной.

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Еще в январе британская разведка сообщала, что генерал-полковник Михаил Теплинский, вероятно, был уволен с должности одного из ключевых российских оперативных командиров, что показывало разногласия в российском руководстве.

Темы: Росcиявойна
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